خبرگزاری سپاه به نقل از «منبع آگاه»: جمهوری اسلامی برای هر سناریویی آماده است
در ادامه لفاظیهای مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک «منبع مطلع» نوشت: «ایران برای هر سناریویی آمادگی کامل دارد و آمریکاییها میدانند که ایران اجازه قلدری به ترامپ و نیروهای آمریکایی نخواهد داد.»
او افزود نیروهای مسلح جمهوری اسلامی «همچون جنگ ۴۰ روزه اجازه عبور به نیروهای رزمی آمریکایی نخواهند داد» و «هرگونه تردد در تنگه هرمز» منوط به «مجوز» نیروهای حکومت ایران است.
او افزود جمهوری اسلامی «علاوه بر شلیک به سمت شناورهای رزمی آمریکا، سناریوهای دیگری نیز تدارک دیده است که در صورت نیاز به آن اقدام خواهد کرد».
در گزارش تسنیم به نام این منبع آگاه اشارهای نشدهای است.
۶۳ نماینده مجلس در بیانیهای «بهصورت جدی» از غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستند در برابر «عوامل اصلی و دانهدرشت» اعتراضات دیماه، اقدام «قاطع، علنی و عبرتآموز» انجام دهد.
امضاکنندگان بیانیه همچنین از نیروهای مسلح خواستند «تا پایان این جنگ موجودیتی، دست از ماشه نکشند» و بر پایه «تدابیر» مجتبی خامنهای، «ضربات مرگبار و نابودکننده به دشمن آمریکایی-اسرائیلی و همدستان آنها تحمیل نمایند».
بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۲۸ زندانی سیاسی، از جمله ۱۳ معترض بازداشتشده در جریان انقلاب ملی، را اعدام کرده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پیکر کوروش کیوانی، شهروند ایرانی-سوئدی که صبح چهارشنبه ۲۷ اسفند به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، بدون اطلاع خانوادهاش اعدام شد، سوم فروردین بهوسیله ماموران امنیتی در بیابانهای خاوران به خاک سپرده شد.
بر پایه این اطلاعات، شب پیش از اجرای حکم، کیوانی را از طریق بلندگو و بدون اطلاع قبلی فراخواندند و او تا صبح، در سلول انفرادی نگهداری شد.
وزارت خارجه سوئد ۲۷ اسفند در بیانیهای اعلام کرد یک شهروند این کشور در ایران اعدام شده است.
کیوانی، ۲۶ خرداد در منطقه کردان بازداشت شده بود.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدون ارائه شواهد، اسناد و مستندات، گفته است که او تصاویر و اطلاعات اماکن حساس را در اختیار موساد قرار داده است.
وزارت خارجه سوئد، ۲۹ آذر در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد از گزارشهای تاییدنشده درباره صدور حکم اعدام برای یک شهروند سوئدی در ایران آگاه است، گزارشها در این خصوص «بسیار جدی» تلقی میشود و موضع سوئد و اتحادیه اروپا در این زمینه کاملا روشن است.
بر اساس اطلاعات یک منبع آگاه، کوروش علاقه زیادی به موتورسواری، بهویژه پریدن با موتور داشت و در روز بازداشت هم در منطقه کوهستانی کردان مشغول موتورسواری بود.
به گفته این منبع، ماموران هنگام بازداشت، تلفن همراه او را ضبط کرده و عکسهایی را که از طبیعت گرفته بود، بهعنوان مستنداتی مبنی بر ارتباط با موساد و شبکههای معاند، در پروندهاش ثبت کردند.
خانواده کیوانی حدود ۴۰ روز از وضعیتش بیاطلاع بودند. کوروش نزدیک به هشت ماه در سلول انفرادی نگهداری شد و به او وعده داده شده بود در صورت پذیرش اتهامات و اعتراف اجباری، آزاد خواهد شد.
وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایراناینترنشنال، اعدام کیوانی را محکوم کرد.
ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه این کشور، با ابراز تاسف عمیق از اجرای این حکم، بر همدردی دولت سوئد با خانواده این فرد در سوئد و ایران تاکید کرد.
بر اساس اعترافات اجباری منتشر شده، کوروش گفته بوده «به دلیل نیاز مالی و مساله اقامت، ناچار به جاسوسی شده» است.
با این حال، طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، او حدود ۱۰ سال در سوئد زندگی کرده و با مشکل مالی مواجه نبوده است.
همچنین از او بهعنوان فردی باهوش که به شش زبان تسلط داشته، یاد شده است.