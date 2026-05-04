بر پایه این اطلاعات، شب پیش از اجرای حکم، کیوانی را از طریق بلندگو و بدون اطلاع قبلی فراخواندند و او تا صبح، در سلول انفرادی نگهداری شد.

وزارت خارجه سوئد ۲۷ اسفند در بیانیه‌ای اعلام کرد یک شهروند این کشور در ایران اعدام شده است.

کیوانی، ۲۶ خرداد در منطقه کردان بازداشت شده بود.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی بدون ارائه شواهد، اسناد و مستندات، گفته است که او تصاویر و اطلاعات اماکن حساس را در اختیار موساد قرار داده است.

وزارت خارجه سوئد، ۲۹ آذر در پاسخ به ایران‌اینترنشنال اعلام کرد از گزارش‌های تاییدنشده درباره صدور حکم اعدام برای یک شهروند سوئدی در ایران آگاه است، گزارش‌ها در این خصوص «بسیار جدی» تلقی می‌شود و موضع سوئد و اتحادیه اروپا در این زمینه کاملا روشن است.

بر اساس اطلاعات یک منبع آگاه، کوروش علاقه زیادی به موتور‌سواری، به‌ویژه پریدن با موتور داشت و در روز بازداشت هم در منطقه کوهستانی کردان مشغول موتورسواری بود.

به گفته این منبع، ماموران هنگام بازداشت، تلفن همراه او را ضبط کرده و عکس‌هایی را که از طبیعت گرفته بود، به‌عنوان مستنداتی مبنی بر ارتباط با موساد و شبکه‌های معاند، در پرونده‌اش ثبت کردند.

خانواده کیوانی حدود ۴۰ روز از وضعیتش بی‌اطلاع بودند. کوروش نزدیک به هشت ماه در سلول انفرادی نگهداری شد و به او وعده داده شده بود در صورت پذیرش اتهامات و اعتراف اجباری، آزاد خواهد شد.

وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ایران‌اینترنشنال، اعدام کیوانی را محکوم کرد.

ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه این کشور، با ابراز تاسف عمیق از اجرای این حکم، بر همدردی دولت سوئد با خانواده این فرد در سوئد و ایران تاکید کرد.

بر اساس اعترافات اجباری منتشر شده، کوروش گفته بوده «به دلیل نیاز مالی و مساله اقامت، ناچار به جاسوسی شده» است.

با این حال، طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، او حدود ۱۰ سال در سوئد زندگی کرده و با مشکل مالی مواجه نبوده است.

همچنین از او به‌عنوان فردی باهوش که به شش زبان تسلط داشته، یاد شده است.