اکسیوس: طرح ترامپ لزوماً شامل اسکورت کشتیهای تجاری توسط ناوهای آمریکا نیست
اکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت طرح جدید دونالد ترامپ برای تنگه هرمز لزوماً شامل اسکورت کشتیهای تجاری توسط کشتیهای نیروی دریایی ایالات متحده نخواهد بود.
یکی از این مقامات گفت که ناوهای نیروی دریایی ایالات متحده در صورت نیاز به جلوگیری از حمله ارتش ایران به کشتیهای تجاری در حال عبور از تنگه، «در مجاورت» آنها خواهند بود.
این دو مقام آمریکایی گفتند که نیروی دریایی ایالات متحده قرار است اطلاعاتی در مورد بهترین خطوط دریایی در تنگه هرمز، به ویژه در مورد استفاده از خطوطی که توسط ارتش ایران مینگذاری نشدهاند، در اختیار کشتیهای تجاری قرار دهد.