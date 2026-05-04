شرکت تانکر ترکرز که نفتکش‌ها را در آب‌های بین‌المللی ردیابی می‌کند، در شبکه اجتماعی ایکس از حرکت یک نفتکش به نام دریا به سوی مجمع‌الجزایر ریائو در اندونزی خبر داد.

تانکر ترکرز نوشت: «۲۴ ساعت از زمانی که یک ابرنفتکش غول‌پیکر شرکت ملی نفتکش ایران با نفت خام ایران وارد تنگه لومبوک در اندونزی شد، می‌گذرد. ​​

در حال حاضر، دومین نفتکش از این نوع به نام دریا نیز در حال انجام همین کار است.» این شرکت افزود: «این نفتکش در اواسط آوریل، در طول دوره معافیت از تحریم‌ها، سعی کرد ۱.۸۸میلیون بشکه به هند تحویل دهد، اما این کار عملی نشد.

سپس ما متوجه شدیم که این نفتکش در حالی که کشتی‌های خواهرش در منطقه توسط نیروی دریایی ایالات متحده به سمت ایران هدایت می‌شدند، به سمت جنوب ادامه مسیر می‌داد.»

به نوشته تانکر ترکرز، این نفتکش در حال حاضر به سوی مجمع‌الجزایر ریائو در حرکت است.