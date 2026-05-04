ارتش اسرائیل اعلام کرد در جریان عملیاتهای اخیر در جنوب لبنان، یک تونل متعلق به حزبالله را که حدود ۳۰ متر طول داشته است تخریب کرده است.
به گفته ارتش، در نزدیکی این تونل نیز یک انبار سلاح کشف شده است.
ارتش اسرائیل با انتشار ویدیویی افزود که نیروهای تیپ ۲۲۶ تحت فرماندهی لشکر ۱۴۶، در روزهای اخیر در جنوب خط دفاعی پیشرو به فعالیت برای انهدام «زیرساختهای تروریستی و حذف تروریستهای سازمان تروریستی حزبالله» مشغول هستند.
ساعاتی پس از آغاز «پروژه آزادی» برای هدایت امن کشتیهای گرفتار در تنگه هرمز، سامانههای پدافند هوایی امارات فعال شدند و وزارت دفاع این کشور از رهگیری سه موشک کروز شلیکشده از ایران خبر داد. مقامهای فجیره نیز از آتشسوزی در منطقه صنایع نفتی این امارت در پی حمله پهپادی خبر دادند.
وزارت دفاع امارات متحده عربی حوالی ۷ عصر دوشنبه ۱۴ فروردین از فعال شدن سامانههای پدافند هوایی این کشور برای پاسخ به تهدیدهای موشکی خبر داد. دقایقی بعد، این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که چهار موشک کروز که از سوی ایران شلیک شده بود را شناسایی کرده است.
بر اساس این بیانیه، سه موشک بر فراز آبهای سرزمینی امارات رهگیری و منهدم شدند و موشک چهارم نیز در دریا سقوط کرد.
همزمان، امارت فجیره، یکی از امارتهای هفتگانه این کشور، اعلام کرد منطقه صنایع نفتی فجیره هدف حملات پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفت. این حملات به آتشسوزی در این منطقه نفتی منجر شده است.
مقامات فجیره اعلام کردند سه کارگر اهل هند در جریان این آتشسوزی جراحتهای سطحی برداشته و برای درمان به بیمارستان منتقل شدهاند.
طبق اعلام «عملیات تجارت دریایی بریتانیا» علاوه بر فجیره یک کشتی فلهبر در شمال دبی و کشتی دیگری در غرب بندر صقر، در امارت راس الخیمه امارات نیز هدف قرار گرفتند و دچار آتشسوزی شدند.
دقایقی پیش از اعلام حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات، وزارت امور خارجه کُرهجنوبی از آتشسوزی و انفجار در یک کشتی تحت مدیریت این کشور در تنگه هرمز خبر داد.
خبرگزاری یونهاپ، به نقل از مقامهای کُرهجنوبی گزارش داد که دولت در حال بررسی اطلاعاتی است که نشان میدهد کشتی «اِچاِماِم نامو» (HMM Namu) ممکن است مورد حمله قرار گرفته باشد.
به نوشته این رسانه آتشسوزی در موتورخانه این کشتی باری که با پرچم پاناما در تردد بود، رخ داده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای شرکت مالک کشتی نوشت که ۲۴ خدمه، از جمله شش تبعه کُره جنوبی، در کشتی حضور داشتند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بامداد دوشنبه ۱۴ اردیبهشت از طرحی به نام «پروژه آزادی» برای کمک به کشتیهای گرفتار در خلیج فارس خبر داد.
رییس جمهوری آمریکا در پیامی که در تروثسوشال منتشر شد اعلام کرد این طرح از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز خواهد شد. به گفته او، نمایندگان آمریکا مامور شدهاند تا با «حداکثر تلاش» خروج امن کشتیها و خدمه آنها را تضمین کنند.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیز اعلام کرد برای این ماموریت از ۱۵ هزار نیروی نظامی، بیش از ۱۰۰ هواگرد مستقر در دریا و خشکی، و همچنین ناوهای جنگی و پهپادها استفاده خواهد شد.
در واکنش به این وضعیت، فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، به نیروهای آمریکایی هشدار داد از ورود به تنگه هرمز خودداری کنند و اعلام کرد در برابر هرگونه تهدید، «پاسخی سخت» خواهد داد.
این نهاد همچنین از کشتیهای تجاری و نفتکشها خواست بدون هماهنگی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، از هرگونه جابهجایی خودداری کنند.
افزایش تنشها؛ پیشدرآمد حملات
پیش از آغاز حملات از سوی جمهوری اسلامی، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد که نیروی دریایی سپاه یک «محدوده جدید کنترل» در تنگه هرمز اعلام کرده است.
در نقشهای که همراه با این گزارش منتشر شد، منطقهای حد فاصل «کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات» در جنوب و «انتهای جزیره قشم در ایران و امالقیوین در امارات» در غرب تحت کنترل جمهوری اسلامی اعلام شده است.
در این این نقشه بندر فجیره امارات در محدوده اعلامشده قرار میگیرد.
همزمان حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران، اعلام کرد که تمام به گفته او «تحرکهای دریایی غیرنظامی و تجاری» باید با پروتکلهای ترانزیتی صادر شده از سوی سپاه منطبق باشد، در غیر این صورت «با مخاطرات جدی» مواجه خواهند شد.
در تحولی دیگر، خبرگزاری فارس به نقل از «منابع خبری محلی» از اصابت دو موشک به یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا خبر داد که «امنیت تردد و کشتیرانی در حوالی جاسک را به قصد عبور از تنگه هرمز» نقض کرده بود. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که با صدور اخطاری «قاطع و سریع» از ورود ناوشکنهای آمریکا به محدوده تنگه هرمز جلوگیری کرده است.
پس از آن، یک مقام ارشد آمریکایی در گفتوگو با باراک راوید، خبرنگار آکسیوس، گزارش خبرگزاری فارس درباره حمله موشکی به یک ناوچه آمریکایی در تنگه هرمز را رد کرد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، نیز با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گزارش رسانههای جمهوری اسلامی در خصوص حمله موشکی سپاه پاسداران به کشتی جنگی ایالات متحده در تنگه هرمز را تکذیب کرد.
در پی این حملات، شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک) اعلام کرد نفتکش این شرکت با نام «برکه» در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله دو پهپاد جمهوری اسلامی قرار گرفت.
به گفته این شرکت، این شناور در زمان وقوع حمله بدون محموله بود و در این حادثه هیچیک از خدمه آسیب ندیدند.
وزارت دفاع امارات متحده عربی در بیانیهای اعلام کرد که چهار موشک کروز که از سمت ایران به سوی امارات در حرکت بودند، شناسایی شدند؛ با سه موشک بر فراز آبهای سرزمینی این کشور مقابله شد و موشک چهارم در دریا سقوط کرد.
وزارت دفاع امارات تاکید کرد که صداهای شنیدهشده در مناطق مختلف کشور نتیجه رهگیری موفق تهدیدهای هوایی بوده است.