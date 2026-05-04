رویداد ۲۴: قیمتهای انواع کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه جهش چند صددرصدی داشتهاند
سایت «رویداد ۲۴» به نقل از برخی فعالان حوزه کشاورزی نوشت کود شیمیایی که سال قبل با قیمت کمتر از ۸۰۰ هزار تومان به دست کشاورز میرسید، امسال با بیش از هفت میلیون تومان در حال عرضه از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است.
رویداد ۲۴ افزود که فهرست جدید قیمت کود اعلام شده از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، حاکی از «جهش چند صددرصدی قیمتها» است.
این گزارش حاکی است که نرخهای جدید انواع کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه که از تاریخ هفتم اردیبهشت، و پس از حذف یارانه دولتی لازمالاجرا شده، نشاندهنده «یک شوک قیمتی بیسابقه در بخش کشاورزی است.»
رویداد ۲۴ اشاره کرد که سوپرفسفات ساده بیش از ۸.۵ برابر، و کلروپتاسیم حدود ۴.۸ برابر افزایش قیمت داشتهاند.
بر اساس قیمتهای جدید ابلاغشده از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، قیمت هر کیلوگرم سولفات پتاسیم گرانوله نیز جهشی ۶.۴۸ برابری را تجربه کرده است. علاوه بر این، قیمت سوپرفسفات تریپل با افزایش ۷.۷ برابری همراه بوده است