خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در واکنش به گزارش سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا درباره وقوع یک حادثه در نزدیک سیریک، نوشت که یک کشتی عبوری به دستور نیروهای دریایی جمهوری اسلامی برای بررسی مدارک متوقف شده و این اقدام به عنوان بخشی از فرآیندهای نظارتی انجام شده است.

فارس گزارش داد که این کشتی توقیف نشده است.

ساعاتی قبل، مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا وابسته به نیروی دریایی این کشور اعلام کرد یک کشتی باری یکشنبه ۱۳ اردیبهشت، در حدود ۲۰ کیلومتری غرب سیریک در تنگه هرمز، هدف حمله قرار گرفته است.

کاپیتان این کشتی گفته است که چند قایق کوچک به آن حمله کرده‌اند. بر اساس این گزارش، تمامی خدمه کشتی در سلامت هستند.