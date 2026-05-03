اوپکپلاس یکشنبه از توافق برای افزایش محدود تولید نفت در ماه ژوئن خبر داد؛ تصمیمی که با وجود احتمال ادامه اختلال در عرضه نفت خلیج فارس بهدلیل جنگ ایران، احتمالا در عمل اثر قابلتوجهی نخواهد داشت.
بر اساس بیانیه اوپکپلاس، عربستان سعودی، روسیه، عراق، عمان، کویت، قزافستان و الجزایر قرار است تولید خود را در ژوئن روزانه ۱۸۸ هزار بشکه افزایش دهند.
رویترز به نقل از منابع آگاه و تحلیلگران نوشت این اقدام بیش از آنکه اثر فوری بر بازار داشته باشد، حامل پیامی سیاسی و اقتصادی است.
بر اساس این گزارش، اوپکپلاس با این تصمیم در پی آن است که نشان دهد در صورت فروکش کردن درگیریها، آماده افزایش عرضه نفت خواهد بود و علیرغم خروج امارات، فعالیتهای معمول خود را ادامه میدهد.