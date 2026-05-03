خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام محراب عبداللهزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه، بامداد یکشنبه ۱۳ اردیبهشت به اجرا درآمد.
این رسانه حکومتی نوشت عبداللهزاده با اتهام «افساد فیالارض» در ارتباط با کشته شدن عباس فاطمیه، «نیروی داوطلب مردمی» در ارومیه، به اعدام محکوم شده بود.
این زندانی سیاسی ۲۹ ساله ۳۰ مهر ۱۴۰۱ و در جریان جنبش «زن، زندگی آزادی» بازداشت شده بود.
سایت کردپا پیشتر به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد عبداللهزاده برای گرفتن اعترافات اجباری در بازداشتگاه تحت شکنجههای شدید جسمی و روحی قرار گرفته بود.
بر اساس این گزارش، بررسی فیلم دوربینهای مداربسته نشان میدهد او در صحنه قتل حضور نداشته و هیچ مدرکی دال بر حضورش در آن زمان و مکان موجود نیست.