رییس جمهوری آمریکا در پیامی که در تروث‌سوشال منتشر شد اعلام کرد که کشورهای مختلف جهان - که به گفته او در درگیری‌های جاری خاورمیانه نقشی ندارند - از واشینگتن خواسته‌اند برای آزادسازی کشتی‌هایشان که در تنگه هرمز گرفتار شده‌اند، کمک کند.

او تاکید کرد این کشتی‌ها متعلق به کشورهایی هستند که «بی‌طرف و بی‌گناه» بوده و نقشی در بحران منطقه‌ای ندارند و افزود ایالات متحده تصمیم گرفته است آن‌ها را از آبراه‌های محدودشده به‌صورت امن عبور دهد تا بتوانند فعالیت‌های تجاری خود را از سر بگیرند.

آغاز «پروژه آزادی»

ترامپ اعلام کرد این طرح با عنوان «پروژه آزادی» از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز خواهد شد. به گفته او، نمایندگان آمریکا مامور شده‌اند تا با «حداکثر تلاش» خروج امن کشتی‌ها و خدمه آن‌ها را تضمین کنند.

او همچنین گفت بسیاری از این کشتی‌ها با کمبود مواد غذایی و اقلام ضروری مواجه هستند و اجرای این طرح می‌تواند به بهبود شرایط انسانی خدمه‌ها کمک کند.

تاکید بر ماهیت انسان‌دوستانه و هشدار نظامی

رییس‌جمهوری آمریکا این اقدام را «حرکتی انسان‌دوستانه» از سوی ایالات متحده و کشورهای منطقه - به‌ویژه ایران - توصیف کرد و آن را نشانه‌ای از حسن‌نیت در شرایط تنش‌های اخیر دانست.

با این حال، ترامپ هشدار داد: «اگر به هر شکل در این روند انسان‌دوستانه اختلال ایجاد شود، این دخالت ناگزیر باید با قاطعیت پاسخ داده شود.»

هم‌زمانی با مذاکرات با حکومت ایران

ترامپ همچنین به وجود «گفت‌وگوهای بسیار مثبت» میان نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت این مذاکرات می‌تواند به نتایج مثبتی برای همه طرف‌ها منجر شود.

او در عین حال تاکید کرد که بسیاری از کشورها اعلام کرده‌اند تا زمانی که امنیت کامل برای کشتیرانی در منطقه برقرار نشود، کشتی‌هایشان به این مسیر باز نخواهند گشت.

طرح «پروژه آزادی» از سوی ترامپ در شرایطی مطرح شده که تنگه هرمز به‌دلیل تنش‌های نظامی و محاصره دریایی به یکی از کانون‌های اصلی بحران تبدیل شده است؛ اقدامی که از یک‌سو با هدف کاهش فشار بر تجارت جهانی توصیف می‌شود و از سوی دیگر با هشدارهای نظامی همراه است.

