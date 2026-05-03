کاهش صادرات نفت عراق در پی ادامه تنشها در خاورمیانه
تنشها در خاورمیانه منجر به کاهش صادرات نفت عراق و توقف فعالیت شماری از شرکتهای نفتی شده است.
نرگس هورخش، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
همزمان با تشدید بحران اقتصادی و ادامه محاصره دریایی بنادر ایران، قیمت ارزهای خارجی در بازار آزاد کشور با جهشی چشمگیر روبهرو شد.
در معاملات یکشنبه ۱۳ اردیبهشت، نرخ دلار از ۱۸۷ هزار تومان فراتر رفت. یورو و پوند نیز روندی صعودی داشتند و بهترتیب به ۲۱۹ هزار تومان و ۲۵۴ هزار تومان رسیدند.
بهمن کارگر، رییس بنیاد حفظ آثار جنگ ۸ساله با عراق، گفت: ««ترامپ و نتانیاهو در محکمهای توسط ملت ایران محاکمه خواهند شد و همان بلایی که بر سر صدام آمد، بر سر آنها هم خواهد آمد.»
او ادامه داد: «موضوع هستهای خط قرمز نظام جمهوری اسلامی است و امروز دشمن در بدترین وضعیت قرار دارد و در مخمصه گرفتار شده و دستوپا میزند، لذا نباید یقه دشمن را رها کنیم.»
او افزود: «ما در موضوع هستهای هزینههای زیادی دادهایم و حمله به ایران بهخاطر مسائل هستهای دروغ محض است.»
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، یکشنبه ۱۳ اردیبهشت اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به روز شصتوپنجم رسیده و از ۱۵۳۶ ساعت فراتر رفته است.
به گفته این نهاد، خاموشی دیجیتال در حالی ادامه دارد که نگرانیها درباره وضعیت حقوق بشر در ایران رو به افزایش است.
نتبلاکس افزود بر اساس «فهرست سفید» حکومت، برای گروهی محدود در ایران «دسترسی ویژه» به اینترنت برقرار شده، اما عموم مردم همچنان از ارتباط با جهان خارج محروم ماندهاند.
یک شهروند با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفت با وجود خرید سیمکارت «پرو»، همچنان در دسترسی به اینترنت با اختلال شدید روبهرو است.
او افزود: «من ۲ گیگ پرو را مصرف کردم و بعد از آن حتی دیوار و سایتهای دیگر را هم باز نکرد. این واقعا کلاهبرداری در سطوح بالاست.»
روحالله رحیمپور، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت محاصره دریایی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا ابعاد گستردهتری یافته است.
او افزود: «موضوع جنگ محتملتر شده و ما به شروع مجدد جنگ میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی نزدیکتر میشویم.»