100 %

خبرگزاری رویترز در گفت‌وگو با چندین مقام حزب‌الله، گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی، گزارش داد این گروه با هم‌راستا شدن با تهران در جنگش با اسرائیل و ایالات متحده، فرصتی برای معکوس کردن روند افول خود می‌بیند.

به گفته این مقام‌ها، محاسبات این گروه بر این ارزیابی استوار است که مشارکت در جنگ اخیر، حزب‌الله را به دستور کار مذاکرات میان آمریکا و تهران وارد خواهد کرد و اینکه فشار جمهوری اسلامی بتواند آتش‌بسی قوی‌تر از آتش‌بسی که در نوامبر ۲۰۲۴ پس از درگیری ناشی از جنگ غزه برقرار شد، به دست آورد.

حزب‌الله در جنگ قبلی از اسرائیل ضربه سختی خورد؛ حسن نصرالله دبیرکل این گروه و حدود ۵ هزار نیروی حزب‌الله در جنگ قبلی کشته شدند و نفوذ دیرپای این گروه بر دولت لبنان تضعیف شد.

با این حال، ورود دوباره حزب‌الله به جنگ با اسرائیل، پیامدهای سیاسی شدیدی نیز به همراه داشته است.

به نوشته رویترز، در بیروت، مخالفت با جایگاه این گروه به‌عنوان یک نیروی مسلح افزایش یافته است؛ جایگاهی که رقبای داخلی آن را عاملی برای کشاندن لبنان به جنگ‌های مکرر با اسرائیل می‌دانند.

در ماه آوریل، دولت لبنان برای نخستین بار در چند دهه گذشته مذاکرات رو در رو با اسرائیل برگزار کرد؛ تصمیمی که حزب‌الله به‌شدت با آن مخالفت کرد.