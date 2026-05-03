عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: مذاکرات با اذن مجتبی خامنهای انجام گرفته است
مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، اعلام کرد در دیدار با محمدباقر قالیباف، رییس مجلس و سرپرست هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، به او گفته شده که مذاکرات با «اذن» مجتبی خامنهای انجام گرفته و بدون اجازه او، «شرعا و قانونا مذاکرهای شکل نمیگیرد».
زارعی به نقل از قالیباف نوشت هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی اجازه ورود به بحث «تخصصی» هستهای را نداشته و تصمیمگیری نهایی در این حوزه منحصرا در اختیار مجتبی خامنهای است.
این نماینده مجلس افزود کشور در «وضعیت جنگی» به سر میبرد و تصمیمات با نظر خامنهای بهطور مستمر بهروزرسانی میشود.
زارعی همچنین به نقل از قالیباف نوشت حمایت از حزبالله لبنان از شروط برقراری آتشبس بوده و این موضوع علاوه بر دستور مجتبی خامنهای، مورد توافق همه مقامهای جمهوری اسلامی قرار داشته است.