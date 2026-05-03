کوین هست، مدیر شورای ملی اقتصاد کاخ سفید، تاکید کرد که رویکرد محاصره دریایی از سوی ایالات متحده بر جمهوری اسلامی فشار وارد میکند.
هسِت یکشنبه به سیبیاس گفت: «واقعیت این است که آنچه رئیسجمهور میبیند این است که محاصره در حال اثرگذاری است و فشار بسیار زیادی بر ایران وارد میکند.»
وقتی از او پرسیده شد که آیا ایالات متحده همچنان در جنگ با ایران است یا نه، هسِت گفت: «نمیدانم تعریف جنگ چیست وقتی ما شلیک نمیکنیم و در حال مذاکره هستیم و آنها تحت فشار زیادی قرار دارند.»
او افزود: «به نظر من در حال حاضر هیچ دلیلی وجود ندارد جز ادامه کاری که انجام میدهیم.»
این مشاور ارشد اقتصادی کاخ سفید گفت جمهوری اسلامی با «ابر تورم» مواجه است و «با کمبود شدید مواد غذایی مواجه شدهاند.»
او درباره قیمتهای بنزین در آمریکا نیز گفت: «ما رویکرد همهجانبهای را برای رساندن انرژی به آمریکاییها و افزایش تولید انرژی در سراسر جهان در پیش گرفتهایم.»
او افزود: «ما هر کاری که بتوانیم انجام میدهیم تا این افزایش موقتی تا حد ممکن کوچک باشد.»