به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروهی از ایرانیان مهاجر در نیویورک تولید «عرق سگی» - نوشیدنی سنتی ممنوع در ایران - را از سر گرفتهاند؛ پروژهای که آن را ترکیبی از نوستالژی، هویت فرهنگی و کارآفرینی میدانند.
بر اساس این گزارش، سه ایرانی در یک تقطیرخانه هنری در حومه نیویورک، با استفاده از کشمشهای فرآوریشده، این نوشیدنی سنتی را تولید میکنند؛ مشروبی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران ممنوع شد اما همچنان بهصورت مخفیانه در داخل کشور مصرف میشود.
سیامک، از اعضای این گروه، میگوید هدف آنها ارائه «طعم وطن» به ایرانیان مهاجر و معرفی بخشی کمتر دیدهشده از فرهنگ ایران است. این نوشیدنی با نام تجاری «SAG» عرضه میشود و از نظر ویژگیها به «گراپای» ایتالیایی شباهت دارد.
تولید محدود اما رو به رشد خبرگزاری فرانسه مینویسد تولید سالانه این برند حدود ۷۰۰۰ بطری است که هر کدام با قیمت حدود ۵۰ دلار در دهها فروشگاه و بار در نیویورک عرضه میشود. این محصول همچنین بهعنوان پایهای برای تهیه کوکتلهای جدید مورد توجه قرار گرفته است.
این پروژه توسط گروهی از ایرانیان ۳۵ تا ۴۱ ساله راهاندازی شده که علاوه بر فعالیت در این حوزه، شغلهای دیگری نیز دارند و در جامعه ایرانیان مهاجر فعال هستند.
فراتر از یک نوشیدنی به گفته سازندگان، این پروژه تنها یک فعالیت تجاری نیست، بلکه نوعی بیان فرهنگی است. آنها تلاش میکنند مانند هنرمندان ایرانی، جنبههایی کمتر دیدهشده از فرهنگ ایران را به نمایش بگذارند. از زمان راهاندازی این برند، برنامههای هنری، مهمانیها و اجراهای موسیقی نیز در کنار آن شکل گرفته است.
پیوند با ایران در سایه جنگ در عین حال، ارتباط این افراد با ایران همچنان حفظ شده و جنگ جاری میان حکومت ایران و آمریکا بر زندگی آنها تاثیر گذاشته است. به گفته سیامک، «زندگی در دو کشور» و مشاهده همزمان تحولات، تجربهای دشوار و پیچیده ایجاد کرده است.
تولید و چشمانداز این نوشیدنی از ترکیب کشمشهای کالیفرنیایی و آب تهیه شده، سپس تخمیر و در دستگاهی پیشرفته تقطیر میشود. به گفته اعضای گروه، نیویورک بهدلیل تنوع فرهنگی و فضای بازتر، مکان مناسبی برای توسعه چنین کسبوکاری است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، احیای «عرق سگی» در نیویورک نشاندهنده تلاش نسل جدید مهاجران ایرانی برای بازسازی هویت فرهنگی در خارج از کشور است؛ تلاشی که در عین حال با واقعیتهای سیاسی و اجتماعی ایران امروز نیز پیوند خورده است.
ارتش اسرائیل جمعه اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، ۱۵ مهر ۱۴۰۲، در مجموع ۱۳۵ هزار بمب در جبهههای مختلف انداخته است.
به نوشته روزنامه اورشلیم پست، ارتش اسرائیل همچنین گفت که چگونگی عملیات نیروی هوایی این کشور نسبت به زمان پیش از هفتم اکتبر تغییر کرده است.
به گفته ارتش اسرائیل، در حال حاضر، عملیات نیروی هوایی بهطور کامل با نیروهای زمینی ادغام شده است و اغلب پشتیبانی هوایی مورد نیاز را در مدت چند ثانیه یا چند دقیقه ارائه میدهد. در حالی که انجام چنین درخواستهایی در گذشته ساعتها طول میکشید.
به گزارش تایمز اسرائیل، یک مقام ارشد نظامی اسرائیل هشدار داد که اگر ذخایر اورانیوم غنیشده ایران از کشور خارج نشود، عملیات نظامی اخیر علیه تهران «یک شکست بزرگ» تلقی خواهد شد.
این مقام که بهصورت ناشناس با خبرنگاران گفتوگو کرد، تاکید کرده است بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا در اختیار ایران قرار دارد؛ میزانی که به گفته مقامهای اسرائیلی، در صورت غنیسازی بیشتر، برای ساخت حدود ۱۱ بمب هستهای کافی است. حکومت ایران اما همواره تاکید کرده برنامه هستهایاش اهداف صلحآمیز دارد.
به نوشته تایمز اسرائیل، این مقام نظامی گفته است اگر در مذاکرات جاری میان آمریکا و جمهوری اسلامی توافقی برای خروج این ذخایر و توقف غنیسازی حاصل نشود، دستاوردهای حدود ۴۰ روز عملیات نظامی «بینتیجه» خواهد بود. او تصریح کرد: «اگر هدف هستهای محقق نشود، تمام آنچه در ایران انجام دادیم یک شکست بزرگ خواهد بود و رژیم ایران میتواند بهسرعت برنامه هستهای خود را از سر بگیرد.»
احتمال عملیات نظامی جدید این مقام افزود که در صورت تحقق خروج اورانیوم از طریق مسیر دیپلماتیک، اهداف اسرائیل تامین شده است؛ اما در غیر این صورت، احتمال اجرای یک عملیات نظامی جدید علیه حکومت ایران وجود دارد.
در همین حال، ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل اعلام کرده که اهداف تعیینشده از سوی مقامات سیاسی در عملیات ایران و لبنان «محقق شده و حتی فراتر از آن» بوده و شرایط لازم برای ادامه روندهای سیاسی فراهم شده است.
تهدید پهپادهای حزبالله و محدودیتهای عملیاتی بخش دیگری از این گزارش به تهدید فزاینده پهپادهای هدایتشونده با کابل فیبر نوری حزبالله اختصاص دارد؛ پهپادهایی که در هفتههای اخیر در حملات علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان و شمال این کشور بهکار رفتهاند.
به گفته مقام نظامی، ارتش اسرائیل در حال توسعه سامانههایی برای مقابله با این تهدید است، اما هیچ راهحل فوری و کامل در دسترس نیست. او تاکید کرد مؤثرترین راه مقابله، هدف قرار دادن اپراتورها و زنجیره تامین این پهپادها در عمق لبنان است، اما بهدلیل آتشبس، اسرائیل فعلاً تنها مجاز به هدف قرار دادن تهدیدهای فوری است و «دستهایش بسته» است.
اقدامات دفاعی و چالشهای پیشرو به گزارش تایمز اسرائیل، نیروی هوایی اسرائیل با استفاده از رادارهای سیار و سامانه گنبد آهنین توانسته دستکم ۲۷ پهپاد را رهگیری و ساقط کند. همچنین سامانه لیزری «آیرون بیم» نیز بهکار گرفته شده، اما هنوز بهطور کامل عملیاتی نشده و پوشش محدودی دارد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که مذاکرات درباره برنامه هستهای ایران ادامه دارد و به نوشته تایمز اسرائیل، نتیجه این گفتوگوها- بهویژه در مورد سرنوشت ذخایر اورانیوم - میتواند تعیینکننده ارزیابی نهایی از جنگ اخیر و حتی مسیر اقدامات بعدی اسرائیل باشد.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد ملوانان نیروی دریایی آمریکا در حال تعمیر و نگهداری دورهای هلیکوپترهای «سیهاوک-۶۰» بر عرشه ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن هستند.
به گفته سنتکام، «سیهاوک-۶۰، هلیکوپتر اصلی مستقر بر ناوهای نیروی دریایی آمریکا به شمار میرود و از ناوشکنها، شناورهای آبیـخاکی و ناوهای هواپیمابر در سراسر منطقه برای انجام ماموریتهای عملیاتی استفاده میشود.