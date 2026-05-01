فرماندهان نظامی آمریکا گزارش برنامههای احتمالی علیه جمهوری اسلامی را به ترامپ ارائه کردند
خبرنگار ایران اینترنشنال گزارش داد که برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، و دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده، پنجشنبه در نشستی با ترامپ برنامههای جدید ارتش آمریکا برای اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی را ارائه کردند.
در این نشست همچنین آخرین جزییات تحرکات و جابهجایی نیروهای آمریکا در خاورمیانه به اطلاع ترامپ رسید.
برای این نشست، سه سرفصل کلی مطرح شد که یکی از آنها مربوط به ورود نیروهای زمینی آمریکایی به جزایر کوچک اطراف تنگه هرمز برای باز کردن این آبراه بود.
سرفصل دیگر، ورود نیروهای ویژه به منطقه اصفهان و خارج کردن اورانیوم ۶۰ درصد غنیسازی شده عنوان شده است.
آخرین سرفصل نیز مربوط به حملات برقآسا ولی سنگین از سوی ایالات متحده بود.
همزمان با برگزاری کنگره فیفا در ونکوور کانادا، گروهی از معترضان با تجمع مقابل محل برگزاری این کنگره، خواستار محرومیت تیم فوتبال ایران از جام جهانی شدند. معترضان تاکید کردند که تیم ملی ایران نماینده مردم این کشور نیست و آن را به سپاه پاسداران نسبت دادند.
معترضان با اشاره به سرکوب اعتراضات در ایران و کشته شدن معترضان، از فیفا خواستند همانگونه که روسیه را از جام جهانی محروم کرد، ایران را نیز کنار بگذارد. در مقابل، فیفا بر ضرورت «وحدت» تاکید کرده و از تغییر برنامه مسابقات خودداری کرده است.
در بیرون از محل برگزاری نشست، معترضان با در دست داشتن پرچم شیر و خروشید ایران و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی، خواستار تغییر وضعیت سیاسی در ایران شدند.
پوریا محمودی، از سازماندهندگان این تجمع، گفت: «این تیم نماینده ایران نیست، بلکه نماینده جمهوری اسلامی است» و افزود حضور آن در جام جهانی به «عادیسازی وضعیت داخلی ایران» کمک میکند.
شبکه خبری انبیسی به نقل از یک مقام آمریکایی و دو فرد آگاه دیگر نوشت جمهوری اسلامی از آتشبس با آمریکا برای بیرون کشیدن موشکها و سایر مهمات خود از زیر آوار سوءاستفاده میکند.
این منابع آگاه گفتند ایالات متحده معتقد است که حکومت ایران میخواهد به سرعت قابلیتهای پهپادی و موشکی خود را بازسازی کند تا در صورت تصمیم ترامپ برای از سرگیری عملیات نظامی، بتواند حملاتی را در سراسر خاورمیانه انجام دهد.
به گفته یک مقام آمریکایی، ترامپ قرار است با تیم امنیت ملی خود دیدار کند تا گزینهها، از جمله اقدام نظامی جدید، برای باز کردن تنگه هرمز و محروم کردن جمهوری اسلامی از هرگونه مواد هستهای را بررسی کند و انتظار میرود ترامپ در روزهای آینده در مورد این موضوع تصمیم بگیرد.
یک مقام کاخ سفید گفت سفر برنامهریزی شده ترامپ در اواسط ماه مه به چین، از جمله عواملی است که در روند تصمیمگیری او در هنگام بررسی گزینهها در مورد جمهوری اسلامی نقش دارد.
یک مقام ارشد دولت ترامپ اعلام کرد برای رعایت «اهداف قطعنامه اختیارات جنگی»، درگیریهایی که از ۲۸ فوریه با جمهوری اسلامی آغاز شده بود، پیش از مهلت ۶۰ روزه آن پایان یافت.
این مقام گفت: «دو طرف روز سهشنبه ۱۸ فروردین با یک آتشبس دو هفتهای موافقت کردند که این آتشبس از آن زمان تمدید شده و تاکنون هیچ تبادل آتشی میان نیروهای مسلح آمریکا و جمهوری اسلامی صورت نگرفته است.»
این موضع ادامه استدلالی است که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، پیشتر روز پنجشنبه در جریان ادای شهادت در سنا مطرح کرد و گفت آتشبس عملا جنگ را متوقف کرده است. بر اساس این استدلال، دولت هنوز مشمول الزام قانونی سال ۱۹۷۳ برای دریافت تایید رسمی کنگره در صورت ادامه اقدام نظامی بیش از ۶۰ روز نشده است.
این تفسیر از قانون به کاخ سفید اجازه میدهد برای ازسرگیری درگیری با جمهوری اسلامی، از درخواست تاییدیه کنگره پرهیز کند.
فایننشال تایمز گزارش داد اسرائیل به امارات متحده عربی سیستمهای تسلیحاتی پیشرفتهای، از جمله یک سامانه لیزری پیشرفته را برای دفاع در برابر موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی ارسال کرده است. این اقدام یکی از نخستین نمونههای همکاری عمده دفاعی میان دو کشور است.
به گفته دو منبع آگاه، اسرائیل یک سامانه نظارتی سبک به نام «اسپکترو» را به سرعت به امارات ارسال کرده است که به این کشور کمک کرد پهپادهای ورودی، به ویژه پهپادهای شاهد، را از فاصلهای تا ۲۰ کیلومتر شناسایی کند.
طبق این گزارش، اسرائیل همچنین نسخهای از سامانه دفاع لیزری «پرتو آهنین» را به امارات ارسال کرده است. این سامانه لیزری که راکتها و پهپادهای کوتاهبرد را نابود میکند، نخستین بار اوایل سال جاری از سوی اسرائیل برای مقابله با پرتابههای ورودی حزبالله از لبنان به کار گرفته شد.
هر دو این تسلیحات ماهیت دفاعی دارند و در کنار سامانه پدافند هوایی «گنبد آهنین» که آن نیز به امارات ارسال شد، مستقر شدند. به گفته منابع آگاه، «دهها» نیروی نظامی اسرائیلی نیز برای بهرهبرداری از این سامانه به امارات اعزام شدند. وبسایت آکسیوس نخستین بار خبر استقرار گنبد آهنین در امارات را منتشر کرده بود.
یک منبع آگاه گفت سامانههای تسلیحاتی بیشتری نیز همراه با نیروهای اسرائیلی به امارات اعزام شده است.
یک روز پس از حمله یهودستیزانه با چاقو در شمال لندن، بریتانیا سطح تهدید تروریسم در این کشور را از «قابل توجه» به «شدید» افزایش داد. کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، گفت یهودیان در ترس زندگی میکنند و وعده داد اقدامات برای حفاظت از آنان تقویت شود.
شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت گفت این ارزیابی منعکسکننده اطلاعات جدید و افزایش بلندمدت تهدیدات افراطگرایانه است و صرفا در واکنش به حمله در منطقه گولدرز گرین انجام نشده است.
افزایش این سطح به دومین سطح بالای پنجگانه تهدید تروریسم به این معناست که وقوع یک حمله تروریستی در شش ماه آینده بسیار محتمل است.
روز چهارشنبه هفته جاری دو مرد یهودی در منطقه گولدرز گرین مورد حمله با چاقو قرار گرفتند.
بریتانیا آخرین بار در نوامبر ۲۰۲۱، پس از بمبگذاری بیمارستان زنان لیورپول و قتل نماینده مجلس دیوید آمِس، چنین سطح تهدیدی را تجربه کرده بود و سپس در اوایل ۲۰۲۲ به «قابل توجه» کاهش یافت.
مقامات گفتند این طبقهبندی در پی مجموعهای از حملات اخیر در لندن و نگرانیهای امنیتی فزاینده مرتبط با دولتهای خارجی انجام شده است؛ دولتهایی که به گفته آنان به تشدید خشونت، از جمله علیه جامعه یهودی، کمک کردهاند.
لورنس تیلور، رییس پلیس ضدتروریسم، گفت بریتانیا مدتی است با تهدید فزاینده تروریستی روبهرو بوده و خطرات از جهات مختلفی ناشی میشود.
او در بیانیهای گفت: «ما شاهد تهدیدی افزایشیافته علیه افراد و نهادهای یهودی و اسرائیلی در بریتانیا هستیم و پلیس همچنین در حال کار برای مقابله با یک وضعیت جهانی غیرقابل پیشبینی است که پیامدهایی در داخل کشور دارد، از جمله تهدیدهای فیزیکی توسط عوامل مرتبط با دولتها.»
استارمر که بهدلیل نحوه واکنش دولتش به این حملات با انتقادهای شدید بخشی از جامعه یهودی روبهرو شده، وعده داد حضور پلیس در مناطق یهودی افزایش یابد، با مروجان یهودستیزی برخورد و قوانین جدیدی برای مقابله با تهدیدهای تحت حمایت دولتها، از جمله جمهوری اسلامی، تدوین شود.
او در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «مردم میترسند؛ میترسند در جامعه خود هویتشان را نشان دهند، میترسند به کنیسه بروند و [مراسم] دین خود را انجام دهند، میترسند به عنوان یهودی به دانشگاه بروند، فرزندانشان را به عنوان یهودی به مدرسه بفرستند، به همکارانشان بگویند که یهودی هستند.»
استارمر گفت: «ما به اختیارات قویتری نیاز داریم تا تهدید مخرب ناشی از دولتهایی مانند جمهوری اسلامی را مهار کنیم، زیرا میدانیم که آنها بهطور قطع میخواهند به یهودیان بریتانیا آسیب برسانند.»
یک گروه نزدیک به حکومت ایران با نام «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» در شبکههای اجتماعی مسئولیت شماری از این حملات را بر عهده گرفته است.
مقامهای بریتانیایی پیشتر هشدار دادند جمهوری اسلامی میکوشد از باندهای تبهکار برای پیشبرد اقدامات خصمانه در خاک بریتانیا استفاده کند.
اواخر فروردین، شورای سردبیری ایراناینترنشنال با انتشار بیانیهای از حمله به نزدیکی استودیوهای این شبکه در لندن خبر داد و تهدیدهای فزاینده علیه روزنامهنگاران مستقلی را که به سانسور و سرکوب تن نمیدهند، محکوم و تاکید کرد که این شبکه بدون ترس و تسلیم در برابر ارعاب به کار خود ادامه خواهد داد.