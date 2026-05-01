معترضان با اشاره به سرکوب اعتراضات در ایران و کشته شدن معترضان، از فیفا خواستند همان‌گونه که روسیه را از جام جهانی محروم کرد، ایران را نیز کنار بگذارد. در مقابل، فیفا بر ضرورت «وحدت» تاکید کرده و از تغییر برنامه مسابقات خودداری کرده است.

در بیرون از محل برگزاری نشست، معترضان با در دست داشتن پرچم شیر و خروشید ایران و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی، خواستار تغییر وضعیت سیاسی در ایران شدند.

پوریا محمودی، از سازمان‌دهندگان این تجمع، گفت: «این تیم نماینده ایران نیست، بلکه نماینده جمهوری اسلامی است» و افزود حضور آن در جام جهانی به «عادی‌سازی وضعیت داخلی ایران» کمک می‌کند.