در بیانیه هشدارآمیزی که از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شد، آمده که ایالات متحده از تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کشتی‌رانی و درخواست‌ها برای پرداخت پول به‌منظور دریافت عبور امن از تنگه هرمز آگاه است.

تنگه هرمز یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای دریایی راهبردی جهان است، به‌طوری که حدود ۲۰ درصد از جریان صادرات نفت خام از راه دریایی در جهان و گاز طبیعی مایع‌شده از آن عبور می‌کند.

تهران به‌عنوان بخشی از پیشنهادها برای پایان دادن به جنگ با اسرائیل و ایالات متحده، دریافت هزینه یا عوارض از کشتی‌هایی را که از تنگه عبور می‌کنند مطرح کرده است.

هشدار وزارت خزانه‌داری آمریکادر حالی صادر شد که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا از جدیدترین پیشنهاد جمهوری اسلامی برای حل و فصل جنگ ابراز نارضایتی کرده است.

همچنین جمعه، انور قرقاش، مشاور رییس دولت امارات متحده عربی، گفت پس از حمله جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس، هیچ‌گونه ترتیبات یک‌جانبه قابل اعتماد یا قابل اتکا نیست.

هشدار درباره شیوه‌های مختلف پرداخت عوارض

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که درخواست‌های جمهوری اسلامی برای اخذ عوارض ممکن است شامل چندین گزینه پرداخت باشد، از جمله ارزهای رایج، دارایی‌های دیجیتال، تهاترها، مبادلات غیررسمی، یا سایر پرداخت‌های غیرنقدی، مانند کمک‌های ظاهرا خیریه به جمعیت هلال احمر ایران، بنیاد مستضعفان، یا حساب‌های سفارت جمهوری اسلامی.

در این بیانیه آمده است: «این دفتر این هشدار را صادر می‌کند تا به اشخاص آمریکایی و غیرآمریکایی درباره خطرات تحریمی انجام این پرداخت‌ها به، یا درخواست تضمین از، رژیم ایران برای عبور امن هشدار دهد. این خطرات صرف‌نظر از روش پرداخت وجود دارند.»

این هشدار در شرایطی صادر شده که هم‌زمان رویترز گزارش داد نیروی دریایی آمریکا با استفاده از هوش مصنوعی در حال تقویت عملیات کشف و خنثی‌سازی مین‌ها در این گذرگاه آبی است.

وزیر امور خارجه فرانسه نیز اعلام کرد کشورش، ماموریتی بین‌المللی با مشارکت بیش از ۵۰ کشور برای ازسرگیری سریع تردد در تنگه هرمز، آغاز کرده است.

اما در تهران، محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، امام جمعه موقت تهران، گفت تنگه هرمز از این پس نه‌تنها قابل مذاکره نیست، بلکه تحت «رژیم حقوقی جدیدی» که جمهوری اسلامی و همسایه شریک آن، عمان، طراحی خواهند کرد اداره می‌شود.