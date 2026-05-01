‌منوچهر متکی، نماینده تهران در مجلس، به خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران گفت: «امارات متحده عربی به لانه اسرائیل تبدیل شده است و با ما برخورد خبیصانه داشت؛ اگر دوباره جنگ شود، به شکل دیگری برخورد خواهیم کرد و خاک بحرین را خشمگینانه در توبره می‌کنیم.»

و افزود: «در جنگ قبلی سربازان آمریکایی را در هتل‌های منطقه زدیم و اگر دوباره جنگ شود، آنها را در کاخ‌های شیخ‌نشین‌ها هم که باشند، می‌زنیم.»

همچنین علی خضریان، دیگر نماینده مجلس گفت روزهای «تلخ و تاریکی» در انتظار امارات متحده عربی است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، با تهدید امارات متحده عربی، گفت: «بانک اهداف ما کاملا بروزرسانی شده و اماراتی‌ها روزهای تلخ و تاریکی پیش رو خواهند داشت. با توجه به گزارشاتی که درز پیدا کرده، جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح ما وضعیت تلخی برای آنها در نظر گرفته‌اند.»

این نماینده مجلس گفت: «در موضوع امارات متحده عربی، حتی کشورهایی مثل عربستان سعودی هم وقتی با مقاماتشان دیدار می‌کردم، بدون اینکه اشاره‌ای به انتشار آن بکنند، گلایه‌های سنگینی نسبت به همسویی این کشور با اسرائیل مطرح می‌کردند.»

پیشتر انور قرقاش، مشاور رییس دولت امارات متحده عربی، گفت پس از حمله جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس، هیچ‌گونه ترتیبات یک‌جانبه قابل اعتماد یا قابل اتکا نیست.