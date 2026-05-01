ریزپرندههای انتحاری حزبالله؛ نگرانی تازه اسرائیل
بحران ریزپرندههای انتحاری حزبالله، به یکی از نگرانیهای جدی اسرائیل در جنوب لبنان تبدیل شده است.
گزارشها حاکی است حزبالله، استفاده از این پهپادهای انفجاری را افزایش داده و اسرائیل نیز در حال توسعه سامانههای تازه از جمله سلاحهای لیزری، برای مقابله با این تهدید است.
می فرحات، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد:
پیشتر ارتش اسرائیل اعلام کرد در عملیاتی بیش از ۷۵۰۰ قبضه سلاح متعلق به حزبالله در جنوب لبنان کشف، خنثی و منهدم شده است. همچنین مقادیر قابل توجهی تجهیزات و تسلیحات نظامی دیگر نیز در این منطقه ضبط شده است.
بر اساس این اعلام، اقلام مصادرهشده شامل بیش از ۱۰۰۰ صندوق مهمات، بیش از ۷۵۰ قبضه سلاح سبک، بیش از ۴۵۰ خشاب مهمات و بیش از ۳۰۰ قطعه تجهیزات نظامی بوده است.