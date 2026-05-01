به نوشته پولیتیکو، مرتس ماه‌ها برای ایجاد توازن در روابط با ترامپ تلاش کرد.

او بیش از هر رهبر اروپایی دیگری برای جلب رضایت ترامپ کوشید، زیرا حفظ روابط نزدیک با واشینگتن را «یک ضرورت راهبردی» می‌دانست.

با این حال، فشار سیاسی در داخل آلمان باعث شد تا صدراعظم لحن خود را نسبت به ترامپ و جنگ با جمهوری اسلامی تندتر کند.

مرتس هفته گذشته در سخنرانی خود در یک دبیرستان به دانش‌آموزان گفت که جمهوری اسلامی در حال «تحقیر کردن» آمریکا است.

این اظهار نظر باعث شد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال، به شدت به مرتس حمله کند.

رییس‌جمهوری آمریکا حتی تهدید کرد نیروهای نظامی خود را از خاک آلمان خارج می‌کند. موضوعی که برای برلین یک کابوس است.

واکنش‌های متقابل

مرتس، ۱۰ اردیبهشت تلاش کرد شرایط را آرام کند.

او در یک پادگان نظامی گفت که روابط برلین و واشینگتن همچنان مستحکم است.

صدراعظم آلمان اعلام کرد کشورش در کنار متحدان ناتو برای تقویت پیوندهای فراآتلانتیک تلاش می‌کند.

مرتس احتمالا امیدوار است این جنجال فروکش کند، زیرا معتقد است ترامپ معمولا در نهایت از تهدیدهای تند خود عقب‌نشینی می‌کند.

اما ترامپ پنج‌شنبه (۱۰ اردیبهشت) دوباره به انتقادهای خود ادامه داد.

او نوشت که صدراعظم آلمان باید به جای دخالت در امور مربوط به تهدید هسته‌ای تهران، بر پایان دادن به جنگ اوکراین و حل مشکلات داخلی کشورش تمرکز کند.

این برخورد تند، تغییر بزرگی نسبت به گذشته محسوب می‌شود، چرا که ترامپ پیش از این مرتس را «یک دوست» خطاب کرده بود که کارش را عالی انجام می‌دهد.

راهبرد آلمان در برابر ترامپ

راهبرد اصلی مرتس همواره دوری از رویارویی علنی با ترامپ بوده است.

رهبران آلمان می‌دانند که برای امنیت خود همچنان به قدرت نظامی و اطلاعاتی آمریکا نیاز دارند.

پولیتیکو نوشت که با این حال، تبعات اقتصادی جنگ با جمهوری اسلامی و فشارهای سیاسی داخلی، گاهی باعث می‌شود مرتس کنترل خود را از دست بدهد و انتقاد کند.

بسیاری از سیاستمداران آلمانی معتقدند تهدید ترامپ برای خروج نیروهای آمریکایی به سادگی قابل اجرا نیست.

آن‌ها می‌گویند ارتش آمریکا برای عملیات‌های جهانی خود به پایگاه‌هایش در آلمان نیاز دارد.

با این حال، بزرگ‌ترین خطر برای مرتس، از دست دادن روابط شخصی با ترامپ است. صدراعظم آلمان در حال حاضر تمام تلاش خود را به کار بسته است تا دوباره به فهرست دوستان رییس‌جمهوری آمریکا بازگردد.