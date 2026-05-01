تورم، کاهش ساخت‌ و ساز، ضعف نظام بانکی و ریسک‌های سیاسی، بازار مسکن را به شرایط پیچیده‌ای کشانده است.

در این قسمت چرتکه، محمد ماشین‌چیان سناریوهای پیش روی بازار مسکن را بررسی می‌کند و پیامدهای هر کدام را برای مالک، سرمایه‌گذار و مستاجر توضیح می‌دهد.

سناریوی دوم، نه جنگ نه صلح، یا توافق ترک مخاصمه همراه با حفظ تحریم‌ها و ادامه فشار اقتصادی است.

این سناریو، یک آرامش نسبی ایجاد خواهد کرد، اما نمی‌تواند موتور اصلی بحران مسکن را خاموش کند.

ریسک جنگ کاهش یافته، اما تحریم‌ها، تورم، محدودیت سرمایه خارجی، ضعف نظام بانکی و فشار هزینه ساخت برقرار باقی خواهد ماند.