فرمانده سنتکام از توقف فروش ۶۹ میلیون بشکه نفت ایران به ارزش ۶ میلیارد دلار خبر داد
برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) با اشاره به محاصره دریایی جمهوری اسلامی اعلام کرد در حال حاضر ۴۱ نفتکش حامل حدود ۶۹ میلیون بشکه نفت در وضعیتی قرار دارند که امکان فروش آنها برای حکومت ایران وجود ندارد.
او ارزش این محمولهها را بیش از ۶ میلیارد دلار برآورد کرد و گفت این منابع مالی از دسترس جمهوری اسلامی خارج شده است.
فرمانده سنتکام افزود نیروهای آمریکایی تاکنون مسیر ۴۲ کشتی تجاری را که تلاش داشتند محاصره را نقض کنند، تغییر دادهاند.