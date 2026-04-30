پایگاه خبری آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، قرار است پنجشنبه در دیدار با ترامپ، توضیحاتی درباره برنامههای جدید برای «اقدام نظامی احتمالی در ایران» ارائه کند.
بر اساس این گزارش، سنتکام طرحی را برای حملاتی «کوتاهمدت و قدرتمند» علیه جمهوری اسلامی آماده کرده است که احتمالا شامل حمله به اهداف زیرساختی میشود.
به گفته منابع آگاه، طرح دیگری که انتظار میرود با ترامپ به اشتراک گذاشته شود، بر تصرف بخشی از تنگه هرمز برای بازگشایی آن به روی کشتیهای تجاری متمرکز است و ممکن است شامل بهکارگیری نیروهای زمینی نیز باشد.
آکسیوس در ادامه نوشت گزینه دیگری که ممکن است در این جلسه توجیهی مطرح شود، عملیات نیروهای ویژه برای به دست آوردن ذخایر اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی است.
داگ برگم، وزیر کشور ایالات متحده، اعلام کرد جمهوری اسلامی با استفاده از درآمدهای نفتی تا ۲۴ گروه شبهنظامی را تامین مالی میکرد.
او گفت واشینگتن با تشدید فشارهای اقتصادی و حوزه انرژی در تلاش است مانع از تامین مالی تروریسم شود.
برگم افزود: «بنابراین محاصره تنها یک محاصره فیزیکی نیست، بلکه یک محاصره اقتصادی نیز به شمار میآید تا اطمینان حاصل شود که آنها برای ادامه ترور و گروگان گرفتن کل جهان، پول نقد نخواهند داشت.»
به گفته وزیر کشور آمریکا، حکومت ایران در حقیقت همان سپاه پاسداران است که یک کشور نفتی را اداره میکند و فشارهای واشینگتن بر تهران با هدف مسدود کردن بودجه گروههای نیابتی منطقهای و جهانی انجام میشود.
یک مقام آگاه در دولت کانادا چهارشنبه ۹ اردیبهشت به ایراناینترنشنال گفت مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران و فرمانده پیشین سپاه پاسداران، تنها چند ساعت پس از ورود به کانادا، از این کشور بازگردانده شد.
فاکسنیوز گزارش داد شبکهای از نفتکشهای تحریمشده با جعل هویت و دادههای موقعیت، صدها میلیون دلار نفت ایران را در بحبوحه محاصره دریایی آمریکا جابهجا میکنند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اعلام کرد برجام دیگر نمیتواند پایهای برای توافقی جدید با جمهوری اسلامی باشد.
در پی وقوع یک حمله با چاقو در شمال لندن، پلیس بریتانیا یک مظنون را بازداشت کرد. این حادثه در منطقه گولدرز گرین، که دارای جمعیت قابل توجهی از یهودیان است، رخ داد و به زخمی شدن دو نفر انجامید.
بریتانیا با موجی از خشونت علیه شهروندان یهودی روبهرو شده است؛ حملاتی که برخی از آنها بهدلیل احتمال ارتباط با حکومت ایران در دست بررسی هستند.
به گزارش اکسیوس، قرار است دونالد ترامپ روز پنجشنبه در جریان طرحهای جدید اقدام نظامی علیه حکومت ایران قرار گیرد؛ موضوعی که نشاندهنده بررسی جدی گزینههای نظامی در کنار مسیر دیپلماتیک است.
بر اساس این گزارش به نقل از منابع آگاه، برد کوپر در یک جلسه توجیهی، گزینههای مختلف را به ترامپ ارائه خواهد کرد. این طرحها شامل یک موج حملات «کوتاه و قدرتمند» علیه اهدافی در ایران - احتمالاً زیرساختهای کلیدی - است که با هدف شکستن بنبست مذاکرات طراحی شدهاند. به گفته منابع، انتظار میرود چنین فشاری حکومت ایران را به بازگشت به میز مذاکره با انعطاف بیشتر در پرونده هستهای سوق دهد.
در کنار این گزینه، طرح دیگری نیز در حال بررسی است که بر کنترل بخشهایی از تنگه هرمز برای بازگشایی مسیر کشتیرانی تجاری تمرکز دارد؛ عملیاتی که به گفته منابع میتواند شامل اعزام نیروهای زمینی باشد. همچنین، گزینهای برای انجام عملیات نیروهای ویژه با هدف تصاحب ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران نیز در فهرست بررسی قرار دارد.
ترامپ پیشتر به اکسیوس گفته بود که محاصره دریایی ایران را «تا حدی مؤثرتر از بمباران» میداند. با این حال، منابع تاکید کردهاند که در صورت عقبنشینی نکردن تهران، گزینه اقدام نظامی همچنان روی میز باقی خواهد ماند.
همزمان، برنامهریزان نظامی آمریکا در حال بررسی احتمال واکنش تلافیجویانه حکومت ایران علیه نیروهای آمریکایی در منطقه هستند؛ سناریویی که میتواند دامنه درگیریها را گسترش دهد.
به گفته منابع، دن کین، رییس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا نیز در جلسه روز پنجشنبه حضور خواهد داشت. کاخ سفید تاکنون به درخواستها برای اظهارنظر در اینباره پاسخ نداده است.
اکسیوس یادآور میشود که کوپر پیشتر در ۲۶ فوریه، دو روز پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران، نیز جلسه مشابهی برای ترامپ برگزار کرده بود. به گفته یک منبع نزدیک به رییسجمهوری آمریکا، آن جلسه نقش مهمی در تصمیم ترامپ برای ورود به جنگ داشت.
به گزارش فوربس، چتربازان لشکر ۸۲ هوابرد ارتش آمریکا نخستین تمرینهای خود را با سامانه جدید رهگیری و انهدام پهپاد موسوم به «بامبلبی» (Bumblebee V2) انجام دادهاند؛ سیستمی که میتواند شیوه مقابله با تهدیدات پهپادی را تغییر دهد.
بر اساس اعلام پنتاگون، ۲۰ چترباز در پایگاه فورت براگ در کارولینای شمالی آموزش دیدهاند تا با استفاده از این پهپاد، اهداف هوایی دشمن را شناسایی و منهدم کنند. این تمرینها شامل آموزش تحلیل دادهها و سیگنالها پیش از بهکارگیری سامانههای خودکار بوده است.
کلن رولِی، مشاور ارشد نیروی انسانی در کارگروه مشترک وزارت جنگ، در اینباره گفت همانطور که سربازان پیش از استفاده از مهمات واقعی اصول تیراندازی را میآموزند، در اینجا نیز هدف آن است که آنها پیش از بهکارگیری عملیاتی رهگیرهای هوابههوا، بر مبانی استفاده از سامانههای بدون سرنشین مسلط شوند.
سامانهای خودمختار برای شکار پهپادها
به نوشته فوربس، بامبلبی یک پهپاد چهارملخه با دید اولشخص است که به دوربینهای پیشرفته و نرمافزار هدفگیری مبتنی بر هوش مصنوعی مجهز شده است. این سامانه میتواند بدون نیاز به هدایت مستقیم، پهپادهای دیگر را شناسایی، تعقیب و رهگیری کند.
به گفته رولِی، این پهپاد با استفاده از قابلیت شناسایی خودکار هدف، میتواند بهطور مستقل روی هدف قفل کرده و آن را مورد حمله قرار دهد؛ در نتیجه، سربازان میتوانند تمرکز خود را بر تاکتیکها و آگاهی محیطی حفظ کنند.
این سامانه پس از شناسایی هدف، با یک حمله برخوردی مستقیم آن را ساقط میکند؛ روشی که در ادبیات نظامی بهعنوان «انهدام سخت» شناخته میشود.
ورود سریع به میدان و تغییر الگوی آموزش
فوربس گزارش میدهد که این سامانه از طریق قراردادی به ارزش ۵.۲ میلیون دلار با شرکت «پرنیال آتونومی» (Perennial Autonomy) در ژانویه خریداری شده و از فوریه تحویل آن آغاز شده است. ارزیابی عملیاتی آن نیز از مارس توسط نیروهای واکنش سریع ارتش آمریکا شروع شده است.
برخلاف دیگر روشهای انهدام، بامبلبی خود بهعنوان «مهمات» عمل میکند و نیازی به استفاده از گلوله یا سامانههای پرانرژی ندارد؛ موضوعی که خطرات عملیاتی را کاهش میدهد.
آغاز یک دوره جدید
به گزارش فوربس، این پهپاد در کنار سایر سامانههای بدون سرنشین و رهگیرهای کینتیکی [نوعی سلاح انتحاری]، بهتدریج به بخشی از تجهیزات استاندارد ارتش آمریکا تبدیل خواهد شد.
تمرین اخیر لشکر ۸۲ هوابرد با این سامانه، بهعنوان نشانهای از آغاز دورهای جدید در آموزشهای نظامی ارزیابی میشود؛ دورهای که در آن مقابله با تهدیدات پهپادی به یکی از محورهای اصلی آمادگی رزمی تبدیل شده است.