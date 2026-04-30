یک مقام آگاه در دولت کانادا چهارشنبه ۹ اردیبهشت به ایران‌اینترنشنال گفت مهدی تاج ، رییس فدراسیون فوتبال ایران و فرمانده پیشین سپاه پاسداران، تنها چند ساعت پس از ورود به کانادا، از این کشور بازگردانده شد.

فاکس‌نیوز گزارش داد شبکه‌ای از نفتکش‌های تحریم‌شده با جعل هویت و داده‌های موقعیت، صدها میلیون دلار نفت ایران را در بحبوحه محاصره دریایی آمریکا جابه‌جا می‌کنند.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد برجام دیگر نمی‌تواند پایه‌ای برای توافقی جدید با جمهوری اسلامی باشد.

در پی وقوع یک حمله با چاقو در شمال لندن، پلیس بریتانیا یک مظنون را بازداشت کرد. این حادثه در منطقه گولدرز گرین، که دارای جمعیت قابل توجهی از یهودیان است، رخ داد و به زخمی شدن دو نفر انجامید.

بریتانیا با موجی از خشونت علیه شهروندان یهودی روبه‌رو شده است؛ حملاتی که برخی از آن‌ها به‌دلیل احتمال ارتباط با حکومت ایران در دست بررسی هستند.

