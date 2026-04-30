معترضان در کانادا خواستار حذف جمهوری اسلامی از جام جهانی شدند
به گزارش خبرگزاری رویترز، همزمان با برگزاری کنگره فیفا در ونکوور، گروهی از معترضان خواستار محرومیت تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی شدند، اما فیفا و دولت آمریکا بر حضور این تیم در رقابتها تاکید کردند.
به نوشته رویترز، حدود ۳۰ معترض با تجمع مقابل محل برگزاری کنگره، تاکید کردند که تیم ملی ایران نماینده مردم این کشور نیست و آن را به سپاه پاسداران نسبت دادند. پوریا محمودی، از سازماندهندگان این تجمع، گفت: «این تیم نماینده ایران نیست، بلکه نماینده جمهوری اسلامی است» و افزود حضور آن در جام جهانی به «عادیسازی وضعیت داخلی ایران» کمک میکند.
این اعتراضات در حالی مطرح میشود که ایران به رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ که از ۱۱ ژوئن تا ۱۹ ژوئیه برگزار میشود، راه یافته، اما حضورش بهدلیل تنشهای سیاسی و جنگ اخیر با آمریکا و اسرائیل با چالشهایی روبهرو شده است.
فیفا و آمریکا: ایران بازی خواهد کرد جیانی اینفانتینو اعلام کرد که ایران در این رقابتها حضور خواهد داشت و بازیهای خود را در ایالات متحده انجام میدهد. دونالد ترامپ نیز با این تصمیم موافقت کرد و گفت: «بگذارید بازی کنند.»
در همین حال، مقامهای فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از جمله مهدی تاج نتوانستند در کنگره فیفا شرکت کنند، زیرا با وجود داشتن ویزا، از ورود آنها به کانادا جلوگیری شد. مقامهای کانادایی اعلام کردند افراد مرتبط با سپاه پاسداران - که در این کشور بهعنوان سازمان تروریستی شناخته میشود - اجازه ورود ندارند.
براساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پلیس کانادا از ورود مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون، و دو عضو کمیته روابط بینالملل به خاک این کشور جلوگیری کرد و آنها کانادا را ترک کردند.
زمینه تنشها و واکنشها معترضان با اشاره به سرکوب اعتراضات در ایران و کشته شدن معترضان، از فیفا خواستند همانگونه که روسیه را از جام جهانی محروم کرد، ایران را نیز کنار بگذارد. در مقابل، فیفا بر ضرورت «وحدت» تاکید کرده و از تغییر برنامه مسابقات خودداری کرده است.
در بیرون از محل برگزاری نشست، معترضان با در دست داشتن پرچم شیر و خروشید ایران و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی، خواستار تغییر وضعیت سیاسی در ایران شدند.
به گزارش رویترز، در حالی که فیفا و دولت آمریکا بر حضور ایران در جام جهانی تاکید دارند، فشارهای سیاسی و اعتراضات نشان میدهد که مشارکت ایران در این رقابتها به موضوعی حساس و مناقشهبرانگیز در سطح بینالمللی تبدیل شده است.
حکم اعدام ساسان آزادوار، معترض ۲۱ ساله بازداشتشده در جریان اعتراضات دیماه، در زندان دستگرد اصفهان اجرا شد.
براساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، ۲۱ معترض زندانی محکوم به اعدام در زندان قزلحصار در شرایط بسیار بدی نگهداری میشوند. ناصر بکرزاده، زندانی ۲۵ ساله در زندان ارومیه، از تایید سومین حکم اعدام خود خبر داده است.
یک روز پس از حمله یهودستیزانه با چاقو در شمال لندن، بریتانیا سطح تهدید تروریسم در این کشور را از «قابل توجه» به «شدید» افزایش داد. کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، گفت یهودیان در ترس زندگی میکنند و وعده داد اقدامات برای حفاظت از آنان تقویت شود.
شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، پنجشنبه ۱۰ اردیبهشت گفت این ارزیابی منعکسکننده اطلاعات جدید و افزایش بلندمدت تهدیدات افراطگرایانه است و صرفا در واکنش به حمله در منطقه گولدرز گرین انجام نشده است.
افزایش این سطح به دومین سطح بالای پنجگانه تهدید تروریسم به این معناست که وقوع یک حمله تروریستی در شش ماه آینده بسیار محتمل است.
روز چهارشنبه هفته جاری دو مرد یهودی در منطقه گولدرز گرین مورد حمله با چاقو قرار گرفتند.
بریتانیا آخرین بار در نوامبر ۲۰۲۱، پس از بمبگذاری بیمارستان زنان لیورپول و قتل نماینده مجلس دیوید آمِس، چنین سطح تهدیدی را تجربه کرده بود و سپس در اوایل ۲۰۲۲ به «قابل توجه» کاهش یافت.
مقامات گفتند این طبقهبندی در پی مجموعهای از حملات اخیر در لندن و نگرانیهای امنیتی فزاینده مرتبط با دولتهای خارجی انجام شده است؛ دولتهایی که به گفته آنان به تشدید خشونت، از جمله علیه جامعه یهودی، کمک کردهاند.
لورنس تیلور، رییس پلیس ضدتروریسم، گفت بریتانیا مدتی است با تهدید فزاینده تروریستی روبهرو بوده و خطرات از جهات مختلفی ناشی میشود.
او در بیانیهای گفت: «ما شاهد تهدیدی افزایشیافته علیه افراد و نهادهای یهودی و اسرائیلی در بریتانیا هستیم و پلیس همچنین در حال کار برای مقابله با یک وضعیت جهانی غیرقابل پیشبینی است که پیامدهایی در داخل کشور دارد، از جمله تهدیدهای فیزیکی توسط عوامل مرتبط با دولتها.»
استارمر که بهدلیل نحوه واکنش دولتش به این حملات با انتقادهای شدید بخشی از جامعه یهودی روبهرو شده، وعده داد حضور پلیس در مناطق یهودی افزایش یابد، با مروجان یهودستیزی برخورد و قوانین جدیدی برای مقابله با تهدیدهای تحت حمایت دولتها، از جمله جمهوری اسلامی، تدوین شود.
او در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «مردم میترسند؛ میترسند در جامعه خود هویتشان را نشان دهند، میترسند به کنیسه بروند و [مراسم] دین خود را انجام دهند، میترسند به عنوان یهودی به دانشگاه بروند، فرزندانشان را به عنوان یهودی به مدرسه بفرستند، به همکارانشان بگویند که یهودی هستند.»
استارمر گفت: «ما به اختیارات قویتری نیاز داریم تا تهدید مخرب ناشی از دولتهایی مانند جمهوری اسلامی را مهار کنیم، زیرا میدانیم که آنها بهطور قطع میخواهند به یهودیان بریتانیا آسیب برسانند.»
یک گروه نزدیک به حکومت ایران با نام «حرکت اصحاب الیمین الاسلامیه» در شبکههای اجتماعی مسئولیت شماری از این حملات را بر عهده گرفته است.
مقامهای بریتانیایی پیشتر هشدار دادند جمهوری اسلامی میکوشد از باندهای تبهکار برای پیشبرد اقدامات خصمانه در خاک بریتانیا استفاده کند.
اواخر فروردین، شورای سردبیری ایراناینترنشنال با انتشار بیانیهای از حمله به نزدیکی استودیوهای این شبکه در لندن خبر داد و تهدیدهای فزاینده علیه روزنامهنگاران مستقلی را که به سانسور و سرکوب تن نمیدهند، محکوم و تاکید کرد که این شبکه بدون ترس و تسلیم در برابر ارعاب به کار خود ادامه خواهد داد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد ایران نباید به سلاح هستهای دست یابد و ایالات متحده برای اقدام احتمالی نیازی به کمک دیگر کشورها ندارد.
او گفت از همان روز اول کار ایران «تمام شده بود» و در صورت لزوم، آمریکا کاملا آماده اقدام است.
ترامپ با انتقاد از برخی کشورهای اروپایی گفت: «ایتالیا هیچ کمکی به ما نکرده و اسپانیا هم کاملا افتضاح بوده.»
او افزود آمریکا در موضوع اوکراین به این کشورها کمک کرده، در حالی که به گفته او، اوکراین ارتباط مستقیمی با آمریکا ندارد.
رییسجمهوری آمریکا همچنین از آلمان انتقاد کرد و گفت این کشور با مشکلات مهاجرتی، انرژی و اوکراین روبهرو است.
او افزود یکی از مقامهای آلمان از او بابت نحوه برخورد با ایران انتقاد کرده، اما در پاسخ به این پرسش که آیا ایران باید سلاح هستهای داشته باشد، پاسخ منفی داده است.
ترامپ تاکید کرد: «برای این جهان، برای کشور ما، و قطعا برای اسرائیل، خاورمیانه و اروپا، نمیتوان اجازه داد ایران سلاح هستهای داشته باشد.» او افزود ارتش آمریکا جمهوری اسلامی را بهشدت تضعیف کرده است.
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت: «ایران در دو ماه گذشته ۴۲ هزار نفر را کشته—معترضان. آنها آن کشتیگیر را کشتند، همتیمیهایش را هم کشتند. او یک قهرمان جهان در کشتی بود، کشتیگیر بزرگی بود، استعداد فوقالعادهای داشت. او را کشتند چون اعتراض کرده بود. او در حال کشتی گرفتن نبود، بلکه علیه حکومت صحبت کرده بود و به همین دلیل او را کشتند. او و دوستانش را اعدام کردند.»
او درباره مقامات جمهوری اسلامی گفت: «اینها گروه خشن و سختی هستند. اما ما آنها را بهشدت تضعیف کردهایم و اقتصادشان در وضعیت فاجعهباری است. باید ببینیم تا چه زمانی دوام میآورند. خواهیم دید.»
ترامپ افزود: «ما میتوانیم مستقیما از وسط تهران پرواز کنیم بدون اینکه به ما شلیک شود، چون آنها پدافند هوایی ندارند. هیچچیزی ندارند. سعی میکنند بفهمند چه خبر است. اما من قرار است مذاکره کنم، و آنها دارند شما را از موضع ضعف مجبور به مذاکره میکنند، نه از موضع قدرت. اما تفاوت این است که برای من اهمیتی ندارد. و همه واقعیتها را میدانند. ما داریم آن کشور را نابود میکنیم.»