خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اعلام کرد در این نشست «موضوعات و مسائل مرتبط با تحولات منطقهای و بینالمللی و همچنین هماهنگی تلاشها برای پاسخ به آنها» مورد بررسی قرار گرفت.
این نشست نخستین گردهمایی شورای همکاری خلیج فارس از زمان آغاز جنگ حدود دو ماه پیش بود.
در پی برگزاری این نشست، روزنامه نیویورکپست بهنقل از منابع آمریکایی و منطقهای نوشت که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در سفر اخیر خود به عمان پیشنهادی را مطرح کرده بود که بر اساس آن، ایران و عمان کنترل تنگه هرمز را میان خود تقسیم کنند.
با این حال، بهنوشته نیویورکپست عمان که در هفتههای نخست جنگ هدف حملات جمهوری اسلامی قرار گرفته بود، این پیشنهاد را رد کرد؛ موضوعی که به گفته منابع آگاه، تهران را در تلاش برای اعمال حاکمیت بر این گذرگاه حیاتی نفتی با چالش مواجه کرده است.
یک منبع آگاه از تلاشها برای میانجیگری به این روزنامه گفت کشورهای خلیج فارس «ممکن است ببخشند، اما آنچه ایران انجام داده را فراموش نخواهند کرد».
او افزود این کشورها «هیچ علاقهای به پرداخت هزینه بازسازی ایران ندارند» و اجازه نخواهند داد تهران کنترل تنگه یا دریافت عوارض از کشتیها را در دست بگیرد.
کارشناسان نیز میگویند موضع عمان با دیدگاه دونالد ترامپ همسو است که تاکید کرده ایران نباید امکان دریافت عوارض یا کنترل تنگه هرمز را داشته باشد.
الکس پلیتساس، مقام پیشین پنتاگون، به نیویورکپست گفت: «کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از موضع دولت آمریکا حمایت میکنند و میگویند ایران نمیتواند تنگه هرمز را کنترل کند یا از آن عوارض دریافت کند یا هر زمان که بخواهد آن را ببندد.»
او افزود حملات جمهوری اسلامی به کشورهای خلیج فارس برای فشار بر آمریکا «نتیجه معکوس داشته» و روابط تهران با همسایگانش را «دههها به عقب برده است.»
به گفته این کارشناس، صبر کشورهای منطقه در حالی که تنگه همچنان بسته است و تهدید حملات بیشتر وجود دارد، رو به پایان است.
همزمان، مذاکرات میان ایران و آمریکا در اسلامآباد متوقف شده و چشمانداز پیشرفت در گفتوگوها نامشخص است.
در همین حال، قطر نیز خواستار پایان سریع جنگ شد، اما تأکید کرد این پایان باید پایدار باشد.
سخنگوی وزارت امور خارجه قطر گفت: «ما نمیخواهیم در آینده نزدیک شاهد بازگشت درگیریها در منطقه باشیم.»
او افزود: «ما نمیخواهیم شاهد یک درگیری منجمد باشیم که هر بار به دلایل سیاسی دوباره شعلهور شود.»
