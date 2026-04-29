ادامه رویارویی نظامی اسرائیل و حزبالله در جنوب لبنان
ارتش اسرائیل اعلام کرد زیرساختهای حزبالله، از جمله سکوهای پرتاب، انبارهای تسلیحات و ساختمانهای این گروه را هشتم اردیبهشت در چند منطقه در جنوب لبنان هدف قرار داد.
نیروی هوایی اسرائیل نیز هشتم اردیبهشت سه عضو حزبالله را که در پی تیراندازی به نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان بودند، هدف قرار داد و از پا درآورد.
به گفته ارتش اسرائیل، نیروهای حزبالله هشتم اردیبهشت در چند مورد، تعدادی پهپاد انفجاری را به سوی سربازان اسرائیلی در جنوب لبنان پرتاب کرد. در نتیجه این حملات، یک نظامی ارتش اسرائیل بهطور سطحی زخمی شد.