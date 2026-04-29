شاهزاده رضا پهلوی گفت: «بازی نهایی این است که مردم ایران کشورشان را پس بگیرند. برای انجام این کار، آنها نیاز به یک زمین بازی برابر دارند. آنچه در ۱۸ و ۱۹ دی رخ داد، قتل‌عام حدود ۴۰ هزار نفر بود که در کمتر از ۲۴ ساعت کشته شدند.»

او افزود: «رژیم ضعیف شده، اما نه تا حد فروپاشی. هنوز بخش‌های خاصی از سیستم فعال هستند که باید مورد توجه و هدف قرار گیرند. زمانی که رژیم در آستانه فروپاشی باشد، مردم آماده به دست گرفتن امور خواهند بود.»

فواد پاشایی، رایزن شورای مرکزی حزب مشروطه ایران، در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال مواضع شاهزاده رضا پهلوی را ارزیابی می‌کند.