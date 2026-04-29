علیرضا منصورآبادی؛ جاویدنامی که خبر کشته شدنش یک هفته بعد به خانواده اعلام شد
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علیرضا منصورآبادی ۳۲ ساله ساکن شیراز که ۱۸ دی ماه پس از اصابت گلوله به پهلویش به بیمارستان منتقل شده بود با وجود رضایت پزشک بعد از عمل جراحی، ممنوع الملاقات شد و یک هفته بعد خبر فوتاش به خانواده اعلام شد.
علیرضا فرزند آخر خانواده بود و شغل آزاد داشت و در اعتراضهای معالیآباد شیراز با گلوله جنگی یک تیرانداز هدف قرار گرفت.
محمدابراهیم هاشمبیگی، ۴۲ ساله، دروازهبان و مربی فوتسال و از چهرههای شناختهشده ورزشی در نیریز که سالها با نوجوانان و جوانان این شهر کار کرده بود، در اعتراضهای دی ۱۴۰۴ کشته شد. او هدایت تیمهایی از جمله «شهدای مشکان» را در جام رمضان ۱۳۹۸ برعهده داشت.
او شامگاه ۱۸ دیماه، در حالی که در مسیر بازگشت از باشگاه و پشت فرمان خودروی خود بود، در میدان اصلی نیریز هدف شلیک از فاصله نزدیک قرار گرفت. شدت جراحات به حدی بود که پیش از رسیدن به بیمارستان، جان خود را از دست داد.
بر اساس گزارشها، پس از کشتهشدن او، پیکرش در بیمارستان نگه داشته شد و خانواده برای چند روز تحت فشار قرار گرفتند. در نهایت بامداد ۲۲ دیماه، پیکر او در دارالرحمه شهر نیریز و در محاصره نیروهای امنیتی، در کنار امیرمحمد کوهکن به خاک سپرده شد.
محمدابراهیم، متاهل و پدر دو فرزند و از دوستان نزدیک امیرمحمد کوهکن (دروازهبان و مربی فوتسال) و دیگر جانباخته اعتراضات نیریز بود.
اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی است که نزدیکان عماد مودتیپور، ۲۸ ساله، مدرس زبان انگلیسی و آلمانی که ۱۹ دیماه در تهرانپارس کشته شد پیکر او را برای ربوده نشدن به دست نیروهای امنیتی تا صبح در خانهای در اطراف محل تیرخوردنش نگه داشتند.
بنا بر اطلاعات رسیده، اطرافیان عماد او را بعد از آن که با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی مجروح شد به یکی از خانههای اطراف رساندند، اما به دلیل خونریزی شدید و با وجود تلاش برای نجاتش، جان خود را از دست داد.
عماد ورزشکار و از هواداران پرسپولیس بود و در آستانه مهاجرت و ترک ایران قرار داشت.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان گزارش داد که حکم اعدام احسان حسینیپور، متین محمدی و عرفان امیری، سه شهروند بازداشتشده در جریان انقلاب ملی در دیماه ۱۴۰۴، در دیوان عالی کشور تایید و به اجرای احکام ارسال شده است.
بنا بر این گزارش، با تایید حکم و ارسال آن به اجرای احکام، این سه جوان معترض در خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار دارند.
ایراناینترنشنال پیشتر در ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ گزارش داده بود حسینیپور زیر شکنجه به اعتراف اجباری وادار شده و شدت شکنجهها به حدی بوده که تا چند روز توان راه رفتن نداشته است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، نیز همان زمان از برگزاری نخستین جلسه رسیدگی به پرونده این سه معترض در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری خبر داده بود.
قوه قضاییه اتهامهای این سه نفر را «تحریق مسجد سیدالشهدا در پاکدشت»، «مشارکت در قتل» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور در پی فراخوانهای فضای مجازی» اعلام کرده است.
با این حال، بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این سه جوان اساسا در محل مورد اشاره حضور نداشتهاند و پروندهای علیه آنها ساخته شده است.
جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر و همزمان با تنشهای نظامی، روند بازداشت، محاکمه و صدور احکام برای معترضان و زندانیان سیاسی را تشدید کرده است؛ روندی که به گفته ناظران با افزایش چشمگیر صدور و اجرای احکام اعدام همراه بوده است.
در همین حال، مقامهای قضایی و امنیتی بارها بر «برخورد قاطع»، «عدم گذشت» و «اجرای سریع احکام» تاکید کردهاند.
بر اساس گزارشها، در حدود یک ماه گذشته دستکم ۱۹ معترض و زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند.
این رقم معادل بیش از یکسوم کل اعدامهای سیاسی ثبتشده در سال گذشته است و نرخ ماهانه اعدامهای سیاسی را به بیش از چهار برابر میانگین ماهانه سال گذشته رسانده است.
به گزارش وبسایت حقوق بشری هرانا، جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۴ دستکم دو هزار و ۴۸۸ نفر را اعدام کرد. از این میان، حداقل ۵۲ نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام شدند.
این آمارها نشان میدهد جمهوری اسلامی در برخورد با پروندههای سیاسی و امنیتی، از الگوی پیشین خود عبور کرده و بیش از گذشته به اجرای احکام اعدام روی آورده است.
این تغییر، هم در افزایش شمار اعدامها، هم در سریعتر شدن فرایند رسیدگی به پروندههایی با عناوین اتهامی منجر به اعدام و هم در اجرای احکام دیده میشود؛ روندی که بر پیشینه طولانی استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ علیه فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان عقیدتی و شهروندان معترض استوار است.
از زمان استقرار جمهوری اسلامی در ایران، صدور و اجرای حکم اعدام علیه فعالان سیاسی و مدنی، زندانیان عقیدتی و شهروندان معترض، یکی از ابزارهای سرکوب سیاسی بوده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مسعود پیرمرادیان ۶۷ ساله و از رزمندگان جنگ هشت ساله ایران و عراق، شامگاه ۱۹ دی در تجمعات اعتراضی پردیس تهران هدف تیراندازی قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله به قلب، جان خود را از دست داد.
پیرمرادیان بازنشسته ذوبآهن اصفهان بود. او ۱۸ دی نیز در تجمعات پردیس با گاز اشکآور مصدوم شده بود، اما روز بعد بار دیگر برای شرکت در تجمع به خیابان بازگشت که هدف شلیک گلوله قرار گرفت و کشته شد.
به گفته نزدیکان مسعود پیرمرادیان، او باورهای مذهبی قوی داشت و از حامیان خاندان پهلوی به شمار میرفت.
او در سالهای گذشته بارها از دیدگاههای خود درباره آینده ایران سخن گفته و به نقل از اطرافیان، خواهان ایرانی آزاد و آباد برای نسلهای آینده بود.
پیرمرادیان دارای اقامت کانادا بود اما زندگی در ایران را ترجیح داد و میخواست تا پایان عمر در ایران زندگی کند.
خانواده و نزدیکان او تاکید کردهاند که انگیزهاش از حضور در اعتراضات، نه مسائل اقتصادی یا شخصی، بلکه دغدغههای ملی و آینده کشور بود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، بابک خاربو، عموی علیرضا خاربو، از جاویدنامان انقلاب ملی ایرانیان، که ۲۱ بهمن در شهرستان دیزیچه اصفهان بازداشت شد، با اتهامات سنگینی روبهروست و در خطر صدور حکم اعدام قرار دارد.
بنا بر این اطلاعات، این شهروند ۳۳ ساله که پدر سه فرزند خردسال است، پس از بازداشت تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته و سپس به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده است.
منابع نزدیک به خانواده گفتند به همسر بابک خاربو اطلاع داده شده است از پیگیری روند آزادی او خودداری کند.