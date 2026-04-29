تحولات مناقشه ایران در ۲۴ ساعت گذشته
شاهزاده رضا پهلوی خواستار ادامه فشار بر جمهوری اسلامی، هدف قرار دادن زیرساختهای حکومت و فراهم کردن شرایط برای بازگشت مردم ایران به خیابانها شد و گفت این کار نباید نیمهتمام رها شود.
او شامگاه سهشنبه هشتم اردیبهشت در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز تاکید کرد: «ما سهم خود را بهعنوان یک ملت ادا میکنیم، اما به کمکهای بیرونی نیاز داریم.»
رهبران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست خود در جده با طرح جمهوری اسلامی برای دریافت عوارض از تردد کشتیها در تنگه هرمز مخالفت کردند و در این موضوع با ایالات متحده همسو شدند.
والاستریت ژورنال و بلومبرگ گزارش دادند در پی محاصره دریایی جمهوری اسلامی از سوی ارتش آمریکا، ظرفیت ذخیرهسازی نفت خام ایران بهسرعت رو به پایان است و تهران برای جلوگیری از توقف کامل تولید، به روشهای غیرمعمول و اضطراری روی آورده است.
خبرگزاری رویترز از جهش قیمت کود بهدلیل جنگ ایران خبر داد و نوشت این گرانی میتواند با تاثیر بر برداشت غلات در سال آینده، تولید جهانی غذا را در معرض خطر قرار دهد.
