دونالد ترامپ، رییس جمهوری ایالات متحده، گفت پیشنهاد پوتین برای کمک به تامین امنیت مواد هسته‌ای ایران را نپذیرفته و در مقابل از روسیه خواسته که بر پایان دادن به جنگ اوکراین متمرکز شود.

پیش‌تر خبرگزاری رویترز گزارش داد که پوتین در گفت‌وگوی تلفنی با ترامپ، پیشنهادهای تازه‌ای برای حل مناقشه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ارائه داده است.

کاخ سفید و کرملین جزییات این پیشنهادها را اعلام نکردند، اما مسکو پیش‌تر پیشنهاد انتقال اورانیوم غنی‌شده ایران به خارج از کشور را مطرح کرده بود.

یوری اوشاکوف، مشاور سیاست خارجی کرملین، به رسانه‌ها گفت که صحبت تلفنی روسای جمهور دو کشور بیش از یک ساعت و نیم طول کشید و آن را «دوستانه، صریح و کاری» توصیف کرد. او گفت بخش اصلی این تماس بر مساله ایران متمرکز بوده است. به گفته او، پوتین همچنین از تمدید آتش‌بس ایران حمایت کرده است.