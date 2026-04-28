رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام: روح علی لاریجانی مجهول ماند
صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی، نوشت: «روح بلند قدر او مجهول ماند و با جفای عدهای، با قلب شکسته به لقای پروردگار شتافت و ما ماندهایم با حسرتی جانکاه.» پیشتر محمدجواد لاریجانی گفته بود از علی لاریجانی نه سر مانده بود و نه بدن.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با انتقاد از سایت رجانیوز، از حامیان سعید جلیلی، خبر داد که در هفتههای اخیر «تحرکات مشکوکی برای تخریب اتحاد در ایران» شکل گرفته، ردپاهای جدی از «نفوذ و تحرکات مشکوک» دیده میشود و «حتی اخیرا برخی نیز در این زمینه دستگیر شدهاند».
این رسانه وابسته به سپاه، سایت «رجانیوز»، حامی سعید جلیلی را «جریان سازمانیافته و مشکوک» توصیف کرده که به «تفرقهافکنی» روی آورده و در حال تکمیل پروژه ترامپ است.
سایت رجانیوز، متعلق به میثم نیلی، برادر داماد ابراهیم رئیسی، است و در حال حاضر به جبهه پایداری بسیار نزدیک است.
سایت رجانیوز نیز در پاسخ به این مطلب تسنیم، نوشته است از این رسانه وابسته به سپاه پاسداران شکایت خواهد کرد.
پیشتر ایراناینترنشنال از تشدید اختلافات در ساختار حکومت خبر داده بود و گزارش داد که محمدباقر قالیباف در جلسهای با مشاورانش بهتندی از مخالفان توافق با آمریکا و «برخی فعالان همسو با جبهه پایداری» انتقاد کرده است.
او گفته بود امثال سعید جلیلی «ایران را نابود خواهند کرد.»
سفارت آمریکا در بغداد درباره فعالیت حرکت انصارالله الاوفیاء هشدار داد و اعلام کرد حمله به منافع آمریکا را تحمل نخواهد کرد. این سفارت این گروه را عامل حمله ۱۹ فروردین به دیپلماتهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد دانست و خواستار برچیدن گروههای «تروریستی» همسو با تهران شد.
سفارت آمریکا در بغداد با انتشار بیانیهای درباره اقدامات حرکت انصارالله الاوفیاء، از گروههای شبهنظامی مرتبط با جمهوری اسلامی در عراق، هشدار داد و تاکید کرد حمله به منافع آمریکا را تحمل نخواهد کرد.
در این بیانیه آمده است انتظار میرود همه اقدامات لازم برای برچیدن گروههای شبهنظامی «تروریستی» همسو با تهران در عراق انجام شود.
سفارت آمریکا همچنین اعلام کرد حرکت انصارالله الاوفیاء در سراسر عراق و منطقه حملاتی انجام داده است، از جمله حمله ۱۹ فروردین علیه دیپلماتهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بینالمللی بغداد، و این اقدامات همچنان حاکمیت عراق و امنیت شهروندان عراقی و آمریکایی را تهدید میکند.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند شهروندان این کشور پیامهای تهدیدآمیزی در واتساپ دریافت کردهاند که به گروه هکری حنظله نسبت داده شده است. در این پیامها تهدید به حمله موشکی شده و اداره ملی سایبری اسرائیل در حال بررسی منبع آنها است.
به گزارش رسانههای اسرائیلی، شهروندان این کشور دوشنبه پیامهایی تهدیدآمیز در واتساپ دریافت کردند که الگوی آنها با فعالیتهای گروه هکری حنظله، وابسته به جمهوری اسلامی، همخوانی دارد.
این پیام به زبان انگلیسی برای بسیاری از شهروندان ارسال شده و در پایان آن نام گروه حنظله آمده است. در این پیامها که حاوی اشارههای مستقیم سیاسی و نظامی بود، آمده است: «نتانیاهو، رهبر فرقه اپستین، در تلاش است با انجام یک اقدام بیپروا، موقعیت قدرت خود را حفظ کند.»
در ادامه این پیام آمده است: «این هشداری به شما، ساکنان یهودی سرزمینهای اشغالی، است: اگر به این حماقت پایان ندهید، خود را برای رگباری از موشکهای سید مجید آماده کنید. به زودی هفتهها را در پناهگاههای خود سپری خواهید کرد، پس از همین حالا تدارک ببینید. هک حنظله.»
اداره ملی سایبری اسرائیل در جریان جزئیات قرار گرفته و در حال بررسی منبع این پیامها است.
دبیرکل سازمان ملل، به شورای امنیت گفت با توقف مذاکرات باید از چارچوب اضطراری سازمان بینالمللی دریانوردی حمایت شود. او هشدار داد ادامه بحران میتواند به شدیدترین اختلال زنجیره تامین از زمان کرونا و جنگ اوکراین و حتی بحران جهانی غذا منجر شود و خواستار بازگشایی تنگه شد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به شورای امنیت گفت با توجه به توقف مذاکرات، این نهاد باید از چارچوب اضطراری پیشنهادی سازمان بینالمللی دریانوردی حمایت کند.
دبیرکل سازمان ملل هشدار داد که تاخیر در رسیدگی به این وضعیت میتواند به «بدترین اختلال در زنجیره تامین از زمان همهگیری کرونا و جنگ اوکراین» منجر شود.
او به شورای ۱۵ عضوی گفت: «این فشارها در حال تبدیل شدن به مخازن سوخت خالی، قفسههای خالی و بشقابهای خالی هستند. هزینه انسانی در حال افزایش است.»
گوترش افزود: «از طرفها میخواهم: تنگه را باز کنید؛ اجازه دهید کشتیها عبور کنند؛ بدون عوارض و بدون تبعیض؛ بگذارید تجارت از سر گرفته شود؛ بگذارید اقتصاد جهانی نفس بکشد.»
او همچنین تأکید کرد که «اختلال طولانیمدت میتواند به یک بحران جهانی غذا منجر شود و میلیونها نفر، بهویژه در آفریقا و جنوب آسیا، را به سمت گرسنگی و فقر سوق دهد.»
بر اساس گزارش منابع امنیتی و دولتی غربی، مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران که سابقه فرماندهی در سپاه پاسداران را دارد، سهشنبه برای شرکت در یک رویداد فیفا وارد کانادا میشود؛ سفری که پرسشهایی درباره نحوه اجرای قوانین این کشور در قبال افراد مرتبط با سپاه ایجاد میکند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، تاج از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ در ایالات متحده منع شده است و در شرایط فعلی با توجه به قرارداشتن سپاه در لیست گروههای تروریستی کانادا، سفر او به عنوان یک فرمانده باسابقه سپاه به کانادا میتواند پرسشهایی درباره نحوه اجرای این قانون ایجاد کند.
در همین حال، منابعی در دولت کانادا به ایراناینترنشنال گفتند برای تاج «مجوز اقامت موقت» یا TRP صادر شده است؛ مجوزی که عملا مانع ممنوعیت ورود او به این کشور را کنار میزند.
این مجوز به او اجازه میدهد تحت شرایط سختگیرانه، از جمله الزام به مراجعه به نهادهای مسئول و اعلام حضور در زمانهای تعیینشده، برای شرکت در کنگره فیفا وارد کانادا شود.
مجوز اقامت موقت به افرادی که در حالت عادی اجازه ورود به کانادا را ندارند، امکان میدهد برای مدتی محدود وارد این کشور شوند یا در آن بمانند، مشروط بر اینکه مقامها تشخیص دهند دلیل قانعکنندهای برای این کار وجود دارد. از چنین مجوزهایی میتوان برای رفع ممنوعیت ورود ناشی از دلایل کیفری، پزشکی یا امنیتی استفاده کرد.
سوابق حرفهای تاج نشاندهنده ارتباط عمیق او با ساختارهای سیاسی و نظامی ایران است و مرز میان نهادهای امنیتی و مدیریت ورزشی در این کشور را کمرنگ میکند.
او فعالیت امنیتی خود را پس از انقلاب ۱۳۵۷ آغاز کرد و در مقطعی بهعنوان فرمانده اطلاعات سپاه در اصفهان فعالیت داشت. این سابقه، زمینه را برای ورود او به سمتهای مدیریتی در حوزه صنعت و ورزش فراهم کرد و از جمله از طریق ارتباط با چهرههای بانفوذ سیاسی و صنعتی در شرکتهای بزرگ فولاد مانند فولاد مبارکه و ذوبآهن مسئولیت داشت.
تحلیلگران با اشاره به دادههای موجود میگویند نفوذ سپاه پاسداران در بخشهای مختلف فوتبال ایران گسترده است و بخشهایی از ساختار مالی و سازمانی این صنعت با نهادهای مرتبط با دستگاه امنیتی پیوند دارد؛ موضوعی که جایگاه تاج در این ساختار را برجستهتر میکند.
پرسشها درباره ورود به کانادا
کانادا ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی این کشور قرار داد. بر اساس قوانین کانادا، این اقدام امکان مسدودسازی داراییهای مرتبط با سپاه را فراهم میکند و میتواند بر پذیرش افراد دارای برخی ارتباطات با این نهاد در کانادا و یا سفر آنها به این کشور تاثیر بگذارد.
به گفته منابع ایراناینترنشنال، تاج قرار است سهشنبه وارد تورنتو شود و دو روز بعد در ۱۰ اردیبهشت برای شرکت در کنگره فیفا به ونکوور سفر کند.
ونکوور میزبان هفتادوششمین کنگره فیفا خواهد بود؛ رویدادی که نمایندگان ۲۱۱ فدراسیون عضو این نهاد جهانی فوتبال را پیش از جام جهانی به کانادا میآورد.
ایراناینترنشنال درباره اینکه چگونه تاج با این سوابق که بر اساس قوانین کانادا باید مانع ورود او شود، میتواند به این کشور سفر کند، با نهادهای امنیت عمومی کانادا، اداره مهاجرت و شهروندی و وزارت امور جهانی این کشور تماس گرفته است اما هنوز پاسخی از سوی این مراجع دریافت نکرده است.
ایراناینترنشنال همچنین از فیفا و فدراسیون فوتبال کانادا درباره حضور تاج در این رویداد پرسش شده است. فدراسیون فوتبال کانادا در بیانیهای اعلام کرد برگزاری کنگره فیفا در ونکوور و «تصمیمگیری درباره میهمانان آن» بر عهده فیفاست و تاکید کرد که این رویداد «متعلق به فوتبال کانادا نیست» و این نهاد صرفا بهعنوان عضو در آن مشارکت دارد. این فدراسیون در پاسخ خود افزوده که پرسشها را به فیفا ارجاع داده است.
این موضوع در شرایطی مطرح میشود که ابهامهای گستردهتری درباره حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ وجود دارد. از زمان آغاز جنگ میان ایالات متحده و اسرائیل با ایران در ۹ اسفند سال گذشته، پرسشهایی درباره حضور تیم ایران در این رقابتها مطرح شده است؛ در حالی که تمام بازیهای مرحله گروهی ایران قرار است در ایالات متحده برگزار شود.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، میان بازیکنان ایران و همراهان آنها تفاوت قائل شده و گفته است تیم ملی ایران اجازه حضور خواهد داشت، اما به افرادی که با سپاه پاسداران ارتباط دارند، اجازه ورود داده نخواهد شد.
او تاکید کرد که ایالات متحده به ایران نگفته است که نمیتواند در مسابقات شرکت کند و نگرانی اصلی مربوط به افراد همراه تیم است، نه بازیکنان.
سفر تاج به کانادا عملا آزمونی اولیه برای نحوه اجرای سیاستهای متفاوت کشورهای میزبان جام جهانی در قبال آن دسته از مقامهای جمهوریاسلامی است که با ساختارهای امنیتی ایران ارتباط دارند.