این رسانه وابسته به سپاه، سایت «رجانیوز»، حامی سعید جلیلی را «جریان سازمان‌یافته و مشکوک» توصیف کرده که به «تفرقه‌افکنی» روی آورده و در حال تکمیل پروژه ترامپ است.

سایت رجانیوز، متعلق به میثم نیلی، برادر داماد ابراهیم رئیسی، است و در حال حاضر به جبهه پایداری بسیار نزدیک است.

سایت رجانیوز نیز در پاسخ به این مطلب تسنیم، نوشته است از این رسانه وابسته به سپاه پاسداران شکایت خواهد کرد.

پیش‌تر ایران‌اینترنشنال از تشدید اختلافات در ساختار حکومت خبر داده بود و گزارش داد که محمدباقر قالیباف در جلسه‌ای با مشاورانش به‌تندی از مخالفان توافق با آمریکا و «برخی فعالان همسو با جبهه پایداری» انتقاد کرده است.

او گفته بود امثال سعید جلیلی «ایران را نابود خواهند کرد.»