محمدحافظ حکمی، مشاور وزیر ارتباطات اعلام کرد طرح «اینترنت پرو» از سوی دولت و وزارت ارتباطات ارائه نشده و برخی اپراتورها برای خدمات‌دهی به برخی کسب‌وکارها آن را اجرا کرده‌اند؛ طرحی که به گفته او، در اجرای آن تخلفاتی نیز صورت گرفته است.

مشاور وزیر ارتباطات اعلام کرد در زمینه دسترسی مردم به اینترنت، دولت قائل به «عدالت کامل» میان شهروندان است و اینترنت طبقاتی «در هیچ لایه‌ای از سیاست‌گذاری ارتباطات کشور» پذیرفته نیست.

این در حالی است که در هفته‌های گذشته گزارش‌های متعددی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای توزیع «اینترنت پرو» میان وابستگان حکومت منتشر شده و پیش‌تر نیز کاربران ایرانی از فعالیت حامیان حکومت، موسوم به «سیم‌کارت‌سفیدها»، در زمان قطع اینترنت بین‌الملل برای شهروندان، انتقاد کرده بودند.