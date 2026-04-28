خبرگزاری رویترز از جهش قیمت کود به دلیل جنگ در ایران خبر داد و نوشت که هرچند کشاورزان مجبور شده‌اند در برنامه‌های کشت خود تجدیدنظر کنند، اما این گرانی می‌تواند با تاثیر بر برداشت غلات در سال آینده، تولید جهانی غذا را در معرض خطر قرار دهد.

این رسانه دوشنبه هفتم اردیبهشت گزارش داد که عرضه اوره، کودی مبتنی بر نیتروژن، در قطر متوقف و جریان صادرات گوگرد و آمونیاک، که از مواد اولیه رایج برای تولید طیفی از کودها هستند، نیز محدود شده است. قطر صاحب یکی از بزرگ‌ترین تاسیسات تولید اوره در جهان است.

این گزارش می‌افزاید از آنجا که خاورمیانه یکی از قطب‌های اصلی تولید کود در جهان است و بخش بزرگی از تجارت جهانی این محصول معمولا از تنگه هرمز عبور می‌کند، محدودیت‌های کشتیرانی در این آبراه و پیامدهای جنگ، وضعیت بازار را حتی از شوک عرضه پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین بحرانی‌تر کرده است. یک‌سوم از حجم اوره در جهان پیش از جنگ از خلیج فارس به دنیا صادر می‌شد.

