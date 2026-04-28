دیوید بارنئا، رییس موساد، در مراسم اعطای نشان افتخار سالانه به ماموران و ماموریت‌های ویژه این سازمان گفت: «به اطلاعات راهبردی و تاکتیکی در قلب اسرار دشمن دست یافتیم و توانمندی‌های عملیاتی جدیدی در کشورهای هدف نشان دادیم.»

او افزود: «در نبردها علیه ایران و حزب‌الله، ما شانه به شانه در کنار ارتش اسرائیل، هم در دفاع و هم در حمله، کار کردیم؛ در حمله به اهدافی در قلب تهران، حذف مقامات ارشد، دستیابی به برتری هوایی و حفاظت از جبهه داخلی اسرائیل.»