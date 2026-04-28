روایت یک شهروند از مختل شدن کسب و کار او به دلیل قطع اینترنت
یک شهروند با ارسال پیامی به ایران اینترنشنال با اشاره به افزایش قیمت نان گفت که به دلیل قطع اینترنت کاسبی او مختل شده است.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامی گفت: «از لحاظ اقتصادی در حال له شدن هستیم و جیرهخواران سپاه هم امنیت مردم را درخیابانها گرفتهاند.»
یکی از شهروندان با ارسال پیامی به ایراناینترنشنال گفت: «محاصره، مذاکره، ضربه، تسلیم؛ این یک چرخه همیشگی بوده و داریم روز به روز به فروپاشی اقتصادی نزدیک میشویم.»
او افزود: «تمامی شاخصهای اقتصادی نشاندهنده رسیدن موج عظیمی از فقر است.»
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی نوشت: «من میگرن دارم. دیشب سردرد داشتم. هر داروخانهای رفتم، نه ژلوفن دارن و نه کدئین. داروخانه میگه نصف داروها نیست؛ نه آمی تریپتیلین، نه بروفن، نه خیلی از داروها.»
در پیام دیگری آمده است: «دارو به هیچ وجه گیر نمیآد. بعد از آوارگی بین ۱۰۰ تا داروخانه، اگر داروی مورد نظر رو هم پیدا کنیم، چون بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت پول داروخانهها رو ندادن، باید آزاد بخریم. فاجعه است.»
یک شهروند با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت اتوبوسهای بینشهری مقابل غذاخوریها در جاده نگه داشتهاند، اما مسافران قدرت خرید یک فلافل را هم ندارند.
به گفته او، هر ساندویچ فلافل با قیمت ۲۵۰ هزار تومان به فروش میرسد.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی گفت: «در کشور میشود زنجیره ورشکستگی را مشاهده کرد؛ تورم افسارگسیخته است و مردم روحیه خودشان را باختند.»
او افزود: «اما یادتان باشد کسانی که در این حکومت زنده ماندهاند، همان قاتلان هموطنان ما در ۱۸ و ۱۹ دی هستند. ما دیگر چیزی برای از دست دادن نداریم.»