رییس موساد: توانمندیهای عملیاتی جدیدی در کشورهای هدف به نمایش گذاشتیم
دیوید بارنئا، رییس موساد، در مراسم اعطای نشان افتخار سالانه به ماموران و ماموریتهای ویژه این سازمان گفت: «به اطلاعات راهبردی و تاکتیکی در قلب اسرار دشمن دست یافتیم و توانمندیهای عملیاتی جدیدی در کشورهای هدف نشان دادیم.»
او افزود: «در نبردها علیه ایران و حزبالله، ما شانه به شانه در کنار ارتش اسرائیل، هم در دفاع و هم در حمله، کار کردیم؛ در حمله به اهدافی در قلب تهران، حذف مقامات ارشد، دستیابی به برتری هوایی و حفاظت از جبهه داخلی اسرائیل.»
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال در پیامی نوشت: «من میگرن دارم. دیشب سردرد داشتم. هر داروخانهای رفتم، نه ژلوفن دارن و نه کدئین. داروخانه میگه نصف داروها نیست؛ نه آمی تریپتیلین، نه بروفن، نه خیلی از داروها.»
در پیام دیگری آمده است: «دارو به هیچ وجه گیر نمیآد. بعد از آوارگی بین ۱۰۰ تا داروخانه، اگر داروی مورد نظر رو هم پیدا کنیم، چون بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت پول داروخانهها رو ندادن، باید آزاد بخریم. فاجعه است.»
پایگاه خبری بلومبرگ با استناد به تصاویر ماهوارهای گزارش داد ۶ تا ۸ ابرنفتکش حامل نفت ایران در آبهای نزدیک چابهار در دریای عمان در انتظار به سر میبرند. این منطقه در نزدیکی خط محاصره دریایی آمریکا قرار دارد.
گروه اتحاد علیه ایران هستهای و شرکت ویندوارد نیز اعلام کردند تردد از تنگه هرمز به حدود صفر رسیده و محاصره آمریکا مانع رسیدن نفت خام ایران به مشتریان شده است.
برآورد شرکت دادهکاوی ورتکسا نشان میدهد حدود ۱۵۵ میلیون بشکه نفت ایران در حال انتقال یا بهصورت ذخیره شناور نگهداری میشود. در چنین شرایطی، محدودیت ظرفیت ذخیرهسازی میتواند تهران را ناگزیر به کاهش سطح تولید نفت کند.
یک نهاد مدنی مستقر در سئول اعلام کرد کره شمالی پس از بستن مرزهای خود در دوران همهگیری کووید-۱۹، شمار اعدامها را بهطور قابل توجهی افزایش داد. بخش عمده این اعدامها به نقض «ممنوعیتهای مربوط به فرهنگ و مذهب خارجی» مرتبط بوده است.
بر اساس گزارشی از «گروه کاری عدالت انتقالی»، در فاصله سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، دستکم ۶۰ مورد اعدام در کره شمالی ثبت شده که در مجموع ۱۴۸ نفر در آنها کشته شدهاند. این رقم در مقایسه با ۴۱ اعدام در پنج سال پیش از آن، افزایش قابل توجهی نشان میدهد.
خبرگزاری رویترز سهشنبه هشتم اردیبهشت نوشت که این یافتهها بر پایه مصاحبه با ۸۸۰ پناهنده کره شمالی ساکن کره جنوبی بهدست آمده و این نهاد با استفاده از تصاویر ماهوارهای، محلهای اجرای اعدام را نیز شناسایی کرده است.
با این حال، در گزارش تاکید شده که این دادهها نباید بهعنوان آمار قطعی در نظر گرفته شوند.
نقش فرهنگ خارجی در افزایش اعدامها
در این گزارش آمده است «نقض محدودیتهای مربوط به فرهنگ و مذهب خارجی» - از جمله تماشای سریالها و فیلمهای کره جنوبی - بیشترین سهم را در اعدامها داشته است.
پیش از بسته شدن مرزها در دوران همهگیری، قتل شایعترین دلیل صدور حکم اعدام در کره شمالی بود.
افزایش اعدامهای سیاسی در دوران قرنطینه
بر اساس این گزارش، شمار اعدامها بهدلیل جرائم سیاسی نیز از چهار مورد در دوره پیشین به ۲۸ مورد افزایش یافته است. روندی که به گفته این نهاد، در چارچوب تلاش کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، برای سرکوب مخالفان در دوران قرنطینه رخ داده است.
هوبرت لی، مدیر اجرایی این نهاد، گفت اعدامهای مرتبط با تخلفات فرهنگی تنها به مناطق مرزی با چین محدود نبوده و در مناطق داخلی کشور نیز رخ داده است. موضوعی که نشان میدهد محتوای رسانهای کره جنوبی در سراسر کشور گسترش یافته است.
بازگشایی تدریجی، تداوم انزوا
کره شمالی بهتدریج روند بازگشایی کشور را آغاز کرده و در سال ۲۰۲۳ بازگشت شهروندان خود از خارج را مجاز دانسته و اخیرا نیز خدمات قطار مسافری با چین را از سر گرفته است.
با این حال، تعداد فراریان از کره شمالی همچنان پایین باقی مانده است.
طبق دادههای دولت کره جنوبی، این رقم در سال ۲۰۲۵ تنها ۲۲۳ نفر بوده، در حالی که در سال ۲۰۱۵ به هزار و ۲۷۵ نفر میرسید.
احتمال افزایش اعدامها با انتقال قدرت
به گفته لی، انتقال احتمالی قدرت به دختر کیم جونگ اون، معروف به «جو ئه»، نیز میتواند به افزایش اعدامها منجر شود.
او گفت: «ممکن است با نزدیک شدن زمان جانشینی جو ئه، شمار اعدامها افزایش یابد تا حلقه نزدیک به پدرش کنار گذاشته شده و افراد وفادار به او جایگزین شوند.»
سفارتهای کره شمالی در سنگاپور و لندن و همچنین نمایندگی دائم این کشور در سازمان ملل تاکنون به درخواستهای رویترز برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخی ندادهاند.