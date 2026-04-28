بر اساس گزارشی از «گروه کاری عدالت انتقالی»، در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، دست‌کم ۶۰ مورد اعدام در کره شمالی ثبت شده که در مجموع ۱۴۸ نفر در آن‌ها کشته شده‌اند. این رقم در مقایسه با ۴۱ اعدام در پنج سال پیش از آن، افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد.

خبرگزاری رویترز سه‌شنبه هشتم اردیبهشت نوشت که این یافته‌ها بر پایه مصاحبه با ۸۸۰ پناهنده کره شمالی ساکن کره جنوبی به‌دست آمده و این نهاد با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، محل‌های اجرای اعدام را نیز شناسایی کرده است.

با این حال، در گزارش تاکید شده که این داده‌ها نباید به‌عنوان آمار قطعی در نظر گرفته شوند.

نقش فرهنگ خارجی در افزایش اعدام‌ها

در این گزارش آمده است «نقض محدودیت‌های مربوط به فرهنگ و مذهب خارجی» - از جمله تماشای سریال‌ها و فیلم‌های کره جنوبی - بیشترین سهم را در اعدام‌ها داشته است.

پیش از بسته شدن مرزها در دوران همه‌گیری، قتل شایع‌ترین دلیل صدور حکم اعدام در کره شمالی بود.

افزایش اعدام‌های سیاسی در دوران قرنطینه

بر اساس این گزارش، شمار اعدام‌ها به‌دلیل جرائم سیاسی نیز از چهار مورد در دوره پیشین به ۲۸ مورد افزایش یافته است. روندی که به گفته این نهاد، در چارچوب تلاش کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، برای سرکوب مخالفان در دوران قرنطینه رخ داده است.

هوبرت لی، مدیر اجرایی این نهاد، گفت اعدام‌های مرتبط با تخلفات فرهنگی تنها به مناطق مرزی با چین محدود نبوده و در مناطق داخلی کشور نیز رخ داده است. موضوعی که نشان می‌دهد محتوای رسانه‌ای کره جنوبی در سراسر کشور گسترش یافته است.

بازگشایی تدریجی، تداوم انزوا

کره شمالی به‌تدریج روند بازگشایی کشور را آغاز کرده و در سال ۲۰۲۳ بازگشت شهروندان خود از خارج را مجاز دانسته و اخیرا نیز خدمات قطار مسافری با چین را از سر گرفته است.

با این حال، تعداد فراریان از کره شمالی همچنان پایین باقی مانده است.

طبق داده‌های دولت کره جنوبی، این رقم در سال ۲۰۲۵ تنها ۲۲۳ نفر بوده، در حالی که در سال ۲۰۱۵ به هزار و ۲۷۵ نفر می‌رسید.

احتمال افزایش اعدام‌ها با انتقال قدرت

به گفته لی، انتقال احتمالی قدرت به دختر کیم جونگ اون، معروف به «جو ئه»، نیز می‌تواند به افزایش اعدام‌ها منجر شود.

او گفت: «ممکن است با نزدیک شدن زمان جانشینی جو ئه، شمار اعدام‌ها افزایش یابد تا حلقه نزدیک به پدرش کنار گذاشته شده و افراد وفادار به او جایگزین شوند.»

سفارت‌های کره شمالی در سنگاپور و لندن و همچنین نمایندگی دائم این کشور در سازمان ملل تاکنون به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر درباره این گزارش پاسخی نداده‌اند.