واکنش چین به تحریمهای جدید آمریکا
همزمان با ادامه تحریمهای ایالات متحده علیه شماری از نهادهای چینی بهدلیل ارتباط با جمهوری اسلامی، پکن تاکید کرد از «حقوق و منافع» خود دفاع میکند.
توماج طاهباز، خبرنگار ایراناینترنشنال، گزارش میدهد.
محسن احتشام، رییس شورای ملی زعفران، گفت: «متاسفانه صادرکنندگان در ایام اخیر و در پی قطع اینترنت، ارتباط مستقیم با مشتریان بینالمللی نداشتند، حتی نمیتوانستند با آنها گفتوگو کنند و مطمئن شوند که کالا به دستشان رسیده است یا خیر.»
او افزود: «این موضوع نه فقط صادرات را محدود کرد، بلکه باعث کاهش جایگاه زعفران ایران در بازار جهانی شد.»
احتشام ادامه داد: «این وضع فرصت تازهای برای رقبای خارجی مانند افغانستان ایجاد کرده است و آنها زعفران ایرانی را با نام خود به بازار جهانی ثبت و عرضه میکنند.»
غلامرضا میری، نایبرییس شورای ملی زعفران، نیز هشدار داد گفت قطع اینترنت «سبب از دست رفتن بازارهای صادراتی شده است».
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، گفت: «دولت با بیعدالتی ارتباطی کاملا مخالف است. عدالت یکی از شعارهای اساسی دولت بوده است.»
او اضافه کرد: «اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و برای حفظ ارتباط کسبوکارها در شرایط بحران مصوب شده است.»
مهاجرانی ادامه داد: «از آنجا که در حال حاضر کشور در وضعیت بحران قرار دارد، طبیعتا پس از آنکه دستگاههای مسئول شرایط را عادی اعلام کنند، وضعیت اینترنت نیز متناسب با شرایط تغییر خواهد کرد.»
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرد دولت از فشارهای معیشتی وارد بر مردم آگاه است و آمارهای مرتبط در اختیار مسعود پزشکیان و اعضای کابینه قرار میگیرد.
او در عین حال افزود ارائه بستههای حمایتی منوط به انجام بررسیهای بیشتر و تامین منابع مالی از سوی دولت است.
روزنامه نداء الوطن گزارش داد نشستی با حضور مقامهای ارشد لبنان، شامل جوزف عون، نبیه بری و نواف سلام، با هدف تدوین موضعی واحد برای مذاکرات با اسرائیل برگزار خواهد شد. مساله خلع سلاح حزبالله یکی از محورهای این نشست عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، همزمان رایزنیهای فشردهای با ایالات متحده در جریان است تا از برگزاری دیداری میان عون و بنیامین نتانیاهو در واشینگتن جلوگیری شود و مسیر دیپلماسی به دیدار رییسجمهوری لبنان با دونالد ترامپ محدود بماند.
نداء الوطن افزود بیروت امیدوار است کاخ سفید حساسیت این موضوع را درک کند، چرا که هرگونه دیدار میان عون و نتانیاهو میتواند به تشدید تنشها و بروز درگیری میان حزبالله و دولت لبنان منجر شود.
دیوید بارنئا، رییس موساد، در مراسم اعطای نشان افتخار سالانه به ماموران و ماموریتهای ویژه این سازمان گفت: «به اطلاعات راهبردی و تاکتیکی در قلب اسرار دشمن دست یافتیم و توانمندیهای عملیاتی جدیدی در کشورهای هدف نشان دادیم.»
او افزود: «در نبردها علیه ایران و حزبالله، ما شانه به شانه در کنار ارتش اسرائیل، هم در دفاع و هم در حمله، کار کردیم؛ در حمله به اهدافی در قلب تهران، حذف مقامات ارشد، دستیابی به برتری هوایی و حفاظت از جبهه داخلی اسرائیل.»