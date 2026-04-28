حسین نوش‌آبادی، مدیرکل پارلمانی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، تنگه هرمز را «ابزار بازدارندگی و اهرم مذاکره» حکومت ایران خواند و اعلام کرد وضعیت این گذرگاه بر «ادراک امنیتی و اقتصادی طرف‌های مقابل» تاثیرگذار بوده است.

او گفت: «کنترل و مدیریت این آبراه حساس توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی محاسبات سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی آمریکا و متحدانش را به‌هم ریخته و آنان را وادار به بازنگری در تصمیمات خود خواهد کرد.»

نوش‌آبادی ادامه داد: «ایران تاکنون موفق شده با کنترل تنگه هرمز، قواعد بازی در این گذرگاه را به نفع منافع خود تغییر دهد و به طرف‌های مقابل تفهیم کند بدون در نظر گرفتن منافع ملت ایران، امنیت و آزادی تجارت در خلیج فارس برای هیچ کس وجود نخواهد داشت.»