محسن احتشام، رییس شورای ملی زعفران، گفت: «متاسفانه صادرکنندگان در ایام اخیر و در پی قطع اینترنت، ارتباط مستقیم با مشتریان بین‌المللی نداشتند، حتی نمی‌توانستند با آن‌ها گفت‌وگو کنند و مطمئن شوند که کالا به دستشان رسیده است یا خیر.»

او افزود: «این موضوع نه فقط صادرات را محدود کرد، بلکه باعث کاهش جایگاه زعفران ایران در بازار جهانی شد.»

احتشام ادامه داد: «این وضع فرصت تازه‌ای برای رقبای خارجی مانند افغانستان ایجاد کرده است و آنها زعفران ایرانی را با نام خود به بازار جهانی ثبت و عرضه می‌کنند.»

غلام‌رضا میری، نایب‌رییس شورای ملی زعفران، نیز هشدار داد گفت قطع اینترنت «سبب از دست رفتن بازارهای صادراتی شده است».