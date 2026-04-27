نماینده جمهوری اسلامی در شورای امنیت: به کنوانسیون حقوق دریاها پایبند نیستیم
سعید ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد: «ما عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیستیم و به آن نیز پایبند نیستیم. جمهوری اسلامی تنها قواعدی را میپذیرد که بهعنوان حقوق بینالملل عرفی شناخته شده باشند.»
او افزود از تنگه هرمز برای حمایت از حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی استفاده میشود.
ایروانی گفت: «ایالات متحده و اسرائیل از ۲۸ فوریه تاکنون جنگی بیپایه علیه ایران به راه انداختهاند که نقض آشکار حقوق بینالملل است و تنگه هرمز به طور فزایندهای برای انتقال تجهیزات نظامی علیه ایران مورد استفاده قرار میگیرد.»