واکنشها به حمله مسلحانه به ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید
حمله مسلحانه شامگاه شنبه به ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید موجی از واکنشها را در پی داشته است.
کمیته مجلس نمایندگان آمریکا خواستار برگزاری جلسه توجیهی و ارائه توضیحات از سوی سرویس مخفی شد.
آژیر هشدار حمله راکتی و پهپادی در مناطق شمالی اسرائیل به صدا درآمد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد پهپاد پرتابشده از لبنان سقوط کرده است.
با تشدید تنشها میان حزبالله و اسرائیل، چشمانداز آتشبس در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
کامیار بهرنگ، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، درباره پیشنهاد جدید تهران به واشینگتن از طریق اسلامآباد توضیح میدهد.
به گزارش اکسیوس، جمهوری اسلامی در این پیشنهاد، مذاکره درباره برنامه هستهای را به پس از خاتمه جنگ موکول کرده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از ورود به سنپترزبورگ اعلام کرد حکومت ایران همواره با روسیه درباره موضوعات مختلف، بهویژه مسائل منطقهای، مشورتهای نزدیک و مستمر داشته است.
او گفت پس از عزیمت به پاکستان و عمان، سفر به روسیه در دستور کار قرار گرفت تا درباره آخرین تحولات با مقامهای روس رایزنی و هماهنگیهای لازم انجام شود.
به گفته وزیر خارجه جمهوری اسلامی، دیدار با ولادیمیر پوتین «فرصت مناسبی برای گفتوگو درباره تحولات جنگ و بررسی آخرین وضعیت در این زمینه خواهد بود».
عراقچی افزود ایران و عمان بهعنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، لازم است برای تامین منافع مشترک با یکدیگر هماهنگ باشند، زیرا هر اقدامی که در این زمینه صورت میگیرد، منافع دو طرف را تحت تاثیر قرار میدهد.
اکسیوس گزارش داد در حالی که مذاکرات حکومت ایران و آمریکا به بنبست رسیده، تهران پیشنهادی برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز ارائه داده که در آن گفتوگوهای هستهای به مرحله بعدی موکول شده است.
بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار است دوشنبه هفتم اردیبهشت در نشستی در «اتاق وضعیت» کاخ سفید با تیم ارشد امنیت ملی و سیاست خارجی خود، بنبست در مذاکرات با جمهوری اسلامی و گزینههای پیشرو در جنگ را بررسی کند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت بدون نتیجه ماندن جنگ ایران، نارضایتی از بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، را در آستانه انتخابات این کشور افزایش داده است.
به گزارش اکسیوس، اسرائیل در ابتدای جنگ ایران یک سامانه دفاع هوایی گنبد آهنین را همراه با نیروهایی برای راهاندازی آن به امارات متحده عربی ارسال کرد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در بدو ورود به سنپترزبورگ گفت در سفر به عمان درباره عبور امن از تنگه هرمز و هماهنگیهای مشترک رایزنی کرده و در پاکستان نیز درباره تحولات مذاکرات ایران و آمریکا و نقش میانجیگری اسلامآباد گفتوگو شده است.
عراقچی سفر به پاکستان را دوجانبه خواند و گفت اسلامآباد در مقطع اخیر نقش مهمی در میانجیگری مذاکرات ایران و آمریکا داشته است.
او افزود در این سفر درباره تحولات اخیر و شرایط ادامه مذاکرات گفتوگو شده و «رویکردهای نادرست و زیادهخواهیهای آمریکا» مانع دستیابی به اهداف در دور قبلی مذاکرات شده است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین سفر به عمان را در چارچوب تقویت روابط با همسایگان، بهویژه در حوزه خلیج فارس، توصیف کرد و گفت تهران و مسقط بهعنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، لازم است هماهنگی داشته باشیم تا منافع مشترک تأمین شود. در هر اقدامی که در این زمینه صورت میگیرد، منافع ایران و عمان بهطور مستقیم درگیر است.