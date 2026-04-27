عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از ورود به سن‌پترزبورگ اعلام کرد حکومت ایران همواره با روسیه درباره موضوعات مختلف، به‌ویژه مسائل منطقه‌ای، مشورت‌های نزدیک و مستمر داشته است.

او گفت پس از عزیمت به پاکستان و عمان، سفر به روسیه در دستور کار قرار گرفت تا درباره آخرین تحولات با مقام‌های روس رایزنی و هماهنگی‌های لازم انجام شود.

به گفته وزیر خارجه جمهوری اسلامی، دیدار با ولادیمیر پوتین «فرصت مناسبی برای گفت‌وگو درباره تحولات جنگ و بررسی آخرین وضعیت در این زمینه خواهد بود».

عراقچی افزود ایران و عمان به‌عنوان دو کشور ساحلی تنگه هرمز، لازم است برای تامین منافع مشترک با یکدیگر هماهنگ باشند، زیرا هر اقدامی که در این زمینه صورت می‌گیرد، منافع دو طرف را تحت تاثیر قرار می‌دهد.