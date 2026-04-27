به گزارش سازمان ملل، محاصره کشتی‌ها در تنگه هرمز در پی درگیری میان آمریکا و حکومت ایران، نشان داده است که تجارت دریایی و دریانوردان به‌طور فزاینده‌ای به ابزار فشار در منازعات ژئوپلیتیک تبدیل شده‌اند.

به نوشته خبرگزاری سازمان ملل، بحران جاری در تنگه هرمز که در پی تشدید تنش‌ها میان ایالات متحده و حکومت ایران شکل گرفته، ضعف‌های ساختاری در امنیت کشتیرانی جهانی را برجسته کرده و هزاران دریانورد را در شرایطی پرخطر گرفتار کرده است.

بر اساس این گزارش، از زمان آغاز درگیری‌ها با حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع حکومت در ایران در اسفند ماه، حدود ۲۰ هزار دریانورد در نزدیک به ۲ هزار کشتی در خلیج فارس سرگردان مانده‌اند و قادر به عبور ایمن از این گذرگاه حیاتی نیستند.

آرسنیو دومینگز، دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی، در گفت‌وگو با سایت خبری سازمان ملل تاکید کرد این بحران نشان می‌دهد کشتی‌ها و خدمه آن‌ها در مناطق درگیری «بسیار آسیب‌پذیر» هستند و اغلب به ابزار فشار در رقابت‌های ژئوپلیتیک تبدیل می‌شوند.

او گفت: «کشتی‌های تجاری بدون توجیه هدف قرار گرفته، توقیف یا مورد حمله قرار گرفته‌اند و این موضوع نشان می‌دهد آزادی کشتیرانی تا چه حد شکننده است.»