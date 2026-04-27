وزیر خزانهداری آمریکا: بازماندگان سپاه مثل موشها در لولههای فاضلاب گیر افتادهاند
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در شبکه ایکس فرماندهان باقیمانده سپاه پاسداران را «موشهای در حال غرق شدن» خواند و گفت صنعت نفت ایران به دلیل محاصره اقتصادی آمریکا رو به زوال است. او افزود بهزودی پمپاژ نفت متوقف و ایران با کمبود بنزین روبهرو خواهد شد
بر اساس گزارش منابع امنیتی و دولتی غربی، مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران که سابقه فرماندهی در سپاه پاسداران را دارد، سهشنبه برای شرکت در یک رویداد فیفا وارد کانادا میشود؛ سفری که پرسشهایی درباره نحوه اجرای قوانین این کشور در قبال افراد مرتبط با سپاه ایجاد میکند.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، تاج از حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ در ایالات متحده منع شده است و در شرایط فعلی با توجه به قرارداشتن سپاه در لیست گروههای تروریستی کانادا، سفر او به عنوان یک فرمانده باسابقه سپاه به کانادا میتواند پرسشهایی درباره نحوه اجرای این قانون ایجاد کند.
در همین حال، منابعی در دولت کانادا به ایراناینترنشنال گفتند برای تاج «مجوز اقامت موقت» یا TRP صادر شده است؛ مجوزی که عملا مانع ممنوعیت ورود او به این کشور را کنار میزند.
این مجوز به او اجازه میدهد تحت شرایط سختگیرانه، از جمله الزام به مراجعه به نهادهای مسئول و اعلام حضور در زمانهای تعیینشده، برای شرکت در کنگره فیفا وارد کانادا شود.
مجوز اقامت موقت به افرادی که در حالت عادی اجازه ورود به کانادا را ندارند، امکان میدهد برای مدتی محدود وارد این کشور شوند یا در آن بمانند، مشروط بر اینکه مقامها تشخیص دهند دلیل قانعکنندهای برای این کار وجود دارد. از چنین مجوزهایی میتوان برای رفع ممنوعیت ورود ناشی از دلایل کیفری، پزشکی یا امنیتی استفاده کرد.
سوابق حرفهای تاج نشاندهنده ارتباط عمیق او با ساختارهای سیاسی و نظامی ایران است و مرز میان نهادهای امنیتی و مدیریت ورزشی در این کشور را کمرنگ میکند.
او فعالیت امنیتی خود را پس از انقلاب ۱۳۵۷ آغاز کرد و در مقطعی بهعنوان فرمانده اطلاعات سپاه در اصفهان فعالیت داشت. این سابقه، زمینه را برای ورود او به سمتهای مدیریتی در حوزه صنعت و ورزش فراهم کرد و از جمله از طریق ارتباط با چهرههای بانفوذ سیاسی و صنعتی در شرکتهای بزرگ فولاد مانند فولاد مبارکه و ذوبآهن مسئولیت داشت.
تحلیلگران با اشاره به دادههای موجود میگویند نفوذ سپاه پاسداران در بخشهای مختلف فوتبال ایران گسترده است و بخشهایی از ساختار مالی و سازمانی این صنعت با نهادهای مرتبط با دستگاه امنیتی پیوند دارد؛ موضوعی که جایگاه تاج در این ساختار را برجستهتر میکند.
پرسشها درباره ورود به کانادا
کانادا ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی این کشور قرار داد. بر اساس قوانین کانادا، این اقدام امکان مسدودسازی داراییهای مرتبط با سپاه را فراهم میکند و میتواند بر پذیرش افراد دارای برخی ارتباطات با این نهاد در کانادا و یا سفر آنها به این کشور تاثیر بگذارد.
به گفته منابع ایراناینترنشنال، تاج قرار است سهشنبه وارد تورنتو شود و دو روز بعد در ۱۰ اردیبهشت برای شرکت در کنگره فیفا به ونکوور سفر کند.
ونکوور میزبان هفتادوششمین کنگره فیفا خواهد بود؛ رویدادی که نمایندگان ۲۱۱ فدراسیون عضو این نهاد جهانی فوتبال را پیش از جام جهانی به کانادا میآورد.
ایراناینترنشنال درباره اینکه چگونه تاج با این سوابق که بر اساس قوانین کانادا باید مانع ورود او شود، میتواند به این کشور سفر کند، با نهادهای امنیت عمومی کانادا، اداره مهاجرت و شهروندی و وزارت امور جهانی این کشور تماس گرفته است اما هنوز پاسخی از سوی این مراجع دریافت نکرده است.
ایراناینترنشنال همچنین از فیفا و فدراسیون فوتبال کانادا درباره حضور تاج در این رویداد پرسش شده است. فدراسیون فوتبال کانادا در بیانیهای اعلام کرد برگزاری کنگره فیفا در ونکوور و «تصمیمگیری درباره میهمانان آن» بر عهده فیفاست و تاکید کرد که این رویداد «متعلق به فوتبال کانادا نیست» و این نهاد صرفا بهعنوان عضو در آن مشارکت دارد. این فدراسیون در پاسخ خود افزوده که پرسشها را به فیفا ارجاع داده است.
این موضوع در شرایطی مطرح میشود که ابهامهای گستردهتری درباره حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ وجود دارد. از زمان آغاز جنگ میان ایالات متحده و اسرائیل با ایران در ۹ اسفند سال گذشته، پرسشهایی درباره حضور تیم ایران در این رقابتها مطرح شده است؛ در حالی که تمام بازیهای مرحله گروهی ایران قرار است در ایالات متحده برگزار شود.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، میان بازیکنان ایران و همراهان آنها تفاوت قائل شده و گفته است تیم ملی ایران اجازه حضور خواهد داشت، اما به افرادی که با سپاه پاسداران ارتباط دارند، اجازه ورود داده نخواهد شد.
او تاکید کرد که ایالات متحده به ایران نگفته است که نمیتواند در مسابقات شرکت کند و نگرانی اصلی مربوط به افراد همراه تیم است، نه بازیکنان.
سفر تاج به کانادا عملا آزمونی اولیه برای نحوه اجرای سیاستهای متفاوت کشورهای میزبان جام جهانی در قبال آن دسته از مقامهای جمهوریاسلامی است که با ساختارهای امنیتی ایران ارتباط دارند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پرونده مریم (مهتاب) هَداوند، از معترضان محکوم به اعدام بازداشتشده در اعتراضات دیماه ۱۴۰۴، به دیوان عالی کشور ارجاع شده است. او همچنان از حق داشتن وکیل انتخابی و دسترسی وکیل به پرونده قضاییاش محروم است.
این زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پیشتر از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در پرونده آتشسوزی مسجد «سیدالشهدا» پاکدشت همزمان با اعتراضات دیماه به اعدام محکوم شده بود.
اطلاعات رسیده حاکی است هداوند پس از بازداشت در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و پایان بازجوییها، به زندان قرچک ورامین منتقل شد اما ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ از قرچک به بند زنان اوین انتقال یافت.
مریم هداوند، شهروند ۴۵ ساله اهل پاکدشت و مادر دو فرزند است و از زمان بازداشت تاکنون در تمامی مراحل دادرسی از حق داشتن وکیل انتخابی محروم بوده است.
اطلاعات اختصاصی ایراناینترنشنال از شناسایی و انهدام اعضای یک شبکه جاسوسی و ترور وابسته به سپاه پاسداران حکایت دارد؛ از جمله یک آخوند غیرایرانیِ تحت تعقیب بینالمللی و مرتبط با جامعهالمصطفی که حملاتی علیه اهداف اسرائیلی و آمریکایی در کشورهای اطراف ایران را سازماندهی میکرد.
یک منبع اطلاعاتی اروپایی جزییات تازهای درباره خنثی کردن یک عملیات جاسوسی، خرابکاری و ترور بهدست سپاه پاسداران علیه اسرائیل در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده است.
به گفته او، این فعالیتها زیر نظر یک افسر واحد مخفی ترور به نام علیرضا محمدی، با نام عملیاتی و مستعار مقداد حسنی انجام میشد.
مسئولیت اصلی محمدی استخدام شبکهای از افراد برای جمعآوری اطلاعات، جاسوسی و رصد اهدافی در اسرائیل و پایگاههای نظامی آمریکا در سراسر جهان استخدام بود. این افراد برای جمعآوری اطلاعات درباره اهداف ترور و مستندسازی دهها مرکز امنیتی و نظامی اسرائیل به این کشور اعزام شده بودند.
منابع آگاه به موضوع به ایراناینترنشنال گفتند یکی از نیروهای تحت نظارت محمدی، الشاد حاجیاف، ۳۷ ساله و تبعه یکی از کشورهای همسایه ایران، به عنوان طلبه در جامعهالمصطفی تحصیل میکند. او که با نام اکرم حاجیزاده نیز شناخته میشود، به اتهام تروریسم تحت تعقیب پلیس بینالملل، اینترپل، است، در ایران پناه گرفته و اکنون برای نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی کار میکند.
جامعه المصطفی العالمیه، یکی از مراکز آموزشی مذهبی در شهر قم و یکی از مهمترین نهادهای جمهوری اسلامی برای جذب نیرو به شاخه برونمرزی سپاه و ترویج ایدئولوژی مد نظر حاکمیت در خارج از مرزهای ایران است.
طبق اطلاعات دریافتی، حاجیاف مسئول هدایت یک هسته تروریستی است که هفته گذشته در یکی از کشورهای همسایه خنثی شد.
در همین رابطه، موساد هفته گذشته اعلام کرد که بهتازگی یک شبکه تروریستی مرتبط با جمهوری اسلامی را در یکی از کشورهای همسایه ایران منهدم کرده است.
هدف اصلی این شبکه وابسته به سپاه پاسداران، تخریب یک خط لوله نفتی، حمله به یک کنیسه و سفارت اسرائیل در کشور محل عملیات بود. هدف گرفتن رهبران جامعه یهودی آن کشور نیز در فهرست عملیات این گروه قرار داشت.
حاجیاف در فروردین ۱۴۰۳، دو بار به عنوان مهمان در برنامه تلویزیونی هلال که از شبکه اول تلویزیون جمهوری اسلامی پخش میشود، شرکت کرد. هلال که در وبسایت صداوسیما برنامهای برای «میزبانی از مهمانانی از ۲۷ کشور دنیا، از شرق تا غرب و پل ارتباطی ملت ایران با مسلمانان جهان» معرفی شده است، بر ترویج اسلام شیعی و مصاحبه با افرادی تمرکز دارد که به اسلام گرویده یا بهنوعی با تشیع خارج از مرزهای ایران مرتبط است.
این برنامه با همکاری جامعهالمصطفی تولید شده بود و هدف آن نمایش فعالیتها و نیروهای این نهاد بود. آمریکا سال ۱۳۹۹، جامعهالمصطفی را به اتهام ارتباط با فعالیتهای نظامی-اطلاعاتی نیروی قدس سپاه تحریم کرد.
در یک سال گذشته، چندین عملیات ترور سپاه پاسداران علیه اسرائیل در کشورهای آفریقایی از جمله سنگال و اوگاندا خنثی شدهاند که اعضای جامعه المصطفی در آن نقش داشتند.
آمریکا سال ۱۳۹۹، جامعهالمصطفی را به اتهام ارتباط با فعالیتهای نظامی-اطلاعاتی نیروی قدس سپاه تحریم کرد. در بیانیه وزارت خزانهداری ایالات متحده به تلاش جامعه المصطفی در تسهیل فعالیتهای نیروی قدس سپاه پاسداران در جذب نیرو اشاره شده بود.
در بخشی از این بیانیه آمده بود: «مرکز آموزشی بینالمللی جامعه المصطفی که در سراسر جهان شعبه دارد، به بستری برای جذب نیرو از سوی یگان قدس سپاه تبدیل شده است. از این نیروها برای جمعآوری اطلاعات . اجرای عملیات استفاده میشود؛ از جمله برای جذب نیروهای شبهنظامی با هدف اعزام به جنگ در سوریه.»
ضربات کاری به یگان ۴۰۰۰
موساد و شین بت، سرویسهای امنیت و اطلاعات خارجی و داخلی اسرائیل، همراه با ارتش این کشور دوشنبه اردیبهشت در بیانیهای مشترک اعلام کردند که در جریان حملات نظامی اسرائیل به اهدافی در جمهوری اسلامی، رحمان مقدم، رییس اداره عملیات ویژه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، موسوم به واحد ۴۰۰۰، و دو مامور دیگر این یگان در نخستین روزهای جنگ کشته شدند.
رسانههای اسرائیلی ۱۳ اسفند از کشته شدن مقدم خبر داده بودند.
شناسایی و دستگیری بعضی از اعضای این شبکه تروریستی خنثیشده در ادامه عملیات پیاپی اسرائیل علیه واحدهای خرابکاری سپاه پاسداران طی یک ماه و نیم گذشته میسر شده است.
همه این گروهها زیر نظر مجید خادمی، رییس سازمان اطلاعات سپاه، فعالیت میکردند که ۱۷ فروردین در یکی از حملات اسرائیل کشته شد.
یک منبع داخل ایران به ایراناینترنشنال گفت مقدم، که پیش از اشتغال در سپاه، معاون هماهنگکننده حفاظت اطلاعات وزارت دفاع بود، در حمله هدفمند حوالی ظهر ۱۳ اسفند در جریان یکی از حملات اسرائیل به برجی در شهرک کوثر در بلوار ارتش تهران کشته شد. رسانههای اسرائیلی نیز همان زمان گزارشهای مبنی بر کشته شدن او منتشر کرده بودند.
افزون بر این، محسن سوری، یکی از چهرههای کلیدی این شبکه تروریستی که مسئولیت آموزش هستههای محلی در خارج از ایران را برعهده داشت، نیز از سوی اسرائیل هدف قرار گرفت.
طبق اعلام موساد و شینبت، سوری همراه با تعداد دیگری از نیروهای سپاه پاسداران در یک عملیات دقیق اطلاعاتی و پس از شناسایی خانه امن او کشته شدند. خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، و خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، ۱۰ فروردین تصاویری از مراسم خاکسپاری محسن سوری در کرج منتشر کردند، بیآنکه به نقش او اشاره کنند.
چهره دیگری به نام مهدی یکهدهقان، معروف به «دکتر»، نیز در عملیاتی مشابه کشته شد. این عضو یگان ۴۰۰۰ مسئول عملیات در ترکیه و انتقال پهپادهای انتحاری به قبرس بود. یکهدهقان یکی از مهرههای کلیدی مدیریت هستههای تروریستی است که زیر نظر علیرضا محمدی فعالیت میکردند. این شبکه نیروهایی را به کشورهای مختلف اعزام میکردند تا مکانهایی مشرف به پایگاههای نظامی آمریکا، بریتانیا و ناتو را شناسایی کنند.
کشتیهای نظامی، مناطق بندری و تاسیسات پدافند هوایی از دیگر اهداف نظارت و شناسایی این شبکه بود.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند که به این عوامل دستور داده شده بود برای انجام عملیات نظارتی و جمعآوری اطلاعات، دوربین «نیکون پی۱۰۰۰» خریداری کنند. یکی از این ماموریتها در ترکیه انجام شد.
بهمن سال ۱۴۰۴ نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ترکیه ۶ جاسوس مرتبط با دستگاههای اطلاعاتی جمهوری اسلامی را بازداشت کردند. یکی از آنها اشکان جلالی، شهروند ایرانی مقیم ترکیه، بود. او ماموریت داشت تا از طریق دو شرکت خود در این کشور، پهپادهای مسلح به قبرس ارسال کند.
در آن زمان، بازپرس پرونده اعلام کرد که این شبکه از سوی دو افسر اطلاعاتی ایرانی به نامهای مهدی یکهدهقان و نجف رستمی هدایت میشد. این شبکه جاسوسی قصد داشت پایگاه هوایی آمریکا در اینجرلیک ترکیه را شناسایی و به آن حمله کند.
جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر، چند بار به سوی این پایگاه هوایی در خاک ترکیه موشک شلیک کرد. به گفته منابع ترکیهای همه این موشکها رهگیری شدند.
در سالهای اخیر، نهادهای امنیتی اسرائیل از طریق عملیاتهای اطلاعاتی و ترورهای هدفمند، شمار زیادی از هستههای خرابکاری سپاه پاسداران و نیروی قدس را منهدم کرده است. با این حال، اکنون روشن شده است که اسرائیل در جریان جنگ ایران، شماری از مهمترین فرماندهان این گروهها را کشته و چند شبکه شناسایی و اطلاعاتیاش را نابود کرده است.
شورای عالی امنیت ملی، پس از دریافت گزارش نهادهای اطلاعاتی درباره احتمال ازسرگیری اعتراضها در روزهای آینده، جلسهای به ریاست محمدباقر ذوالقدر برگزار کرد. منابع آگاه از این نشست به ایراناینترنشنال گفتند که محور این نشست، نگرانی نهادهای امنیتی از شروع مجدد اعتراضهای مردمی بود.
بر اساس این اطلاعات، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بهویژه نگران فراخوان احتمالی شاهزاده رضا پهلوی و حضور حامیان او در خیابان هستند.
به نقل از این منابع، برآورد نهادهای امنیتی جمهوریاسلامی این است که بحران اقتصادی، بیکاری گسترده و افزایش قیمتها بهزودی به یک معضل جدی برای حکومت تبدیل خواهد شد.
براساس آنچه در این جلسه مطرح شده است، نهادهای امنیتی تصویری بسیار بحرانی از اقتصاد ایران و مشکل بیکاری ناشی از تعطیلی واحدهای صنعتی حوزه نفت و فولاد و قطعی اینترنت ارائه کردهاند.
بر اساس برآورد این نهادها، اقتصاد ایران توان تحمل بیش از ۶ تا ۸ هفته محاصره دریایی را ندارد. محاصره دریایی ایران از ۲۴ فروردین آغاز شده و اکنون دو هفته از آن میگذرد.
یکی دیگر از مسائل مطرح شده در این جلسه به گفته منابع ایراناینترنشنال، تعطیلی صنایع و مراکز تولید بخشهای نفت، پتروشیمی و فولاد است که بر اساس برآوردها، بازسازی آنها به سالها زمان نیاز دارد.
نهادهای امنیتی در گزارش خود به شورای عالی امنیت ملی گفتهاند قطعی اینترنت باعث بیکاری حدود ۲۰ درصد از نیروی کار وابسته به اینترنت شده است. آنها همچنین هشدار دادهاند که بر اساس پیشبینیهای اقتصادی دو میلیون نفر از کارکنان مشغول در بخش خصوصی نیز تا پایان بهار به جمعیت بیکارشدگان اضافه میشوند.
این منابع افزودند که در گزارش یادشده به این اشاره شده است که با توجه به تعطیلی بازارهای مالی همچون بانک، بورس، بازار طلا و صرافیها، فعالیت اقتصادی متوقف شده و قیمت واقعی کالاها مشخص نیست.
به گفته منابع آگاه مطلع از نشست شورای عالی امنیت ملی، نهادهای امنیتی پس از اشاره به این شرایط در برآوردهایشان گفتهاند بروز اعتراضهای مردمی حتمی است و تنها مساله زمان وقوع آن است.
ایران در ماههای اخیر چندین موج اعتراض، اعتصاب و نافرمانی مدنی را پشت سر گذاشته است؛ اعتراضهایی که در برخی موارد با فراخوانهای سیاسی، بحران اقتصادی، تورم، رکود و نارضایتی گسترده از وضعیت معیشتی گره خوردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی در واکنش به قطع و اختلال گسترده اینترنت و خطوط تلفن و استقرار نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف و سرکوب خونین روی آوردند.
در آستانه روز جهانی کارگر نیز تشکلهای کارگری داخل و خارج ایران بار دیگر بر مطالباتی از جمله افزایش دستمزدها، آزادی فعالان کارگری، لغو احکام سرکوبگرانه و حق تشکلیابی مستقل تاکید کردند.
فراخوانهای منتشرشده به مناسبت این روز هم به نگرانی مسئولان حکومت از اعتراضهای خیابانی دامن زده است. موضوعی که در جلسه شورای عالی امنیت ملی نیز درباره آن گفتوگو شده است.