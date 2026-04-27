مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده در گفتوگو با فاکسنیوز درباره مهمترین مانع برای توافق با جمهوری اسلامی گفت: «جدا از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه تندرو اداره میشود که خودش مانع بزرگی است، مانع دیگر این است که آنها در داخل بهشدت دچار شکاف هستند. فکر میکنم این همیشه وجود داشته، اما الان بسیار پررنگتر شده است.»
روبیو افزود: «بهترین راه برای درک ایران این است که بگوییم فقط یک طبقه سیاسی وجود دارد. حالا، میدانم که برخی درباره "میانهروها" و "تندروها" صحبت میکنند اما به نظر من همه در جمهوری اسلامی تندرو هستند.»
او با این حال ادامه داد: «بخشی از تندروها میفهمند باید یک کشور و یک اقتصاد را اداره کنند، و تندروهایی هم هستند که کاملا با انگیزههای الهیاتی (مذهبی) عمل میکنند. این تندروهایی که انگیزه مذهبی دارند فقط محدود به مقامات سپاه پاسداران نیستند، بلکه بدیهی است که رهبر جمهوری اسلامی و شورایی که اطراف اوست را هم شامل میشود.»
وزیر خارجه آمریکا درباره مقامات دولتی و حکومتی مثل وزیر خارجه، رییسجمهور، رییس مجلس و مجلس شورای اسلامی نیز گفت: «اینها هم تندرو هستند، اما در عین حال میفهمند که کشور باید اقتصاد داشته باشد، مردم باید غذا بخورند، باید راهی برای پرداخت حقوق کارکنان دولت پیدا کنند. بنابراین شما نوعی تنش را در این نظام میبینید.»
او افزود که این تنش «همیشه هم وجود داشته میان کسانی که میگویند بیایید تندرو باشیم، اما در عین حال نیاز به اداره کشور را هم در نظر بگیریم، و آن تندروهایی که اهمیتی نمیدهند و دیدگاهی آخرالزمانی نسبت به آینده دارند. متأسفانه، تندروهایی که چنین دیدگاه آخرالزمانی دارند، قدرت نهایی را در آن کشور در دست دارند.»
وزیر خارجه ایالات متحده همچنین گفت: «این تنش همیشه وجود داشته است. اما فکر میکنم اکنون بیشتر هم شده، بهویژه با وجود رهبری که اعتبارش هنوز آزموده نشده، دسترسی به او محل تردید است، مدتی است بهطور عمومی دیده نشده، صحبت نکرده و صدایش شنیده نشده است. بنابراین این هم به تنش در سیستم دامن میزند.»
روبیو گفت: «در نتیجه، یکی از موانع این است که مذاکرهکنندگان ما فقط با مذاکرهکنندگان ایرانی مذاکره نمیکنند؛ این مذاکرهکنندگان ایرانی خودشان باید با دیگرانی در ایران مذاکره کنند تا مشخص کنند چه چیزی میتوانند بپذیرند، پیشنهاد دهند، چه کاری حاضرند انجام دهند، و حتی با چه کسی حاضرند دیدار کنند.»