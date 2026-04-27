مصر: آزادی کشتیرانی در گذرگاههای بینالمللی نباید مورد خدشه قرار گیرد
نماینده مصر در شورای امنیت گفت: «هرگونه تهدید یا اختلال در کشتیرانی بینالمللی را رد میکنیم و آزادی کشتیرانی در گذرگاههای بینالمللی نباید مورد خدشه قرار گیرد.»
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده، هشدار داد که تجارت با خطوط هوایی ایرانی تحریمشده، خطر قرار گرفتن در معرض تحریمهای ایالات متحده را به همراه دارد.
او گفت دولتهای خارجی باید تمام اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل کنند که شرکتهای حوزه قضایی آنها به این هواپیماها خدماتی از جمله ارائه سوخت جت، پذیرایی، هزینههای فرود یا تعمیر و نگهداری ارائه نمیدهند.
بسنت افزود وزارت خزانهداری ایالات متحده تحت قانون خشم اقتصادی حداکثر فشار را بر جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد و در اقدام علیه هر شخص ثالثی که با نهادهای ایرانی تجارت یا این کار را تسهیل کند، تردید نخواهد کرد.
شورای امنیت سازمان ملل در بیانیهای خواستار بازگشایی فوری و بدون محدودیت تنگه هرمز شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «بستن تنگه هرمز و ادامه حملات در آن، تهدیدی برای امنیت بینالمللی محسوب میشود. تنگه هرمز باید بازگشایی شود و آزادی کشتیرانی در آن نباید تهدید شود.»
شورای امنیت سازمان ملل همچنین حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه در منطقه را محکوم کرد.
ائتلاف احزاب سیاسی شیعه عراق، «چارچوب هماهنگی»، دوشنبه اعلام کرد که علی الزیدی را بهعنوان نامزد خود برای سمت نخستوزیری معرفی کرده است.
پس از این اعلام، نمایندگان شیعه به رویترز گفتند که رییسجمهور عراق، نزار آمیدی، عصر دوشنبه از الزیدی، دعوت کرد تا دولت را تشکیل دهد.
بر اساس قانون اساسی عراق، الزیدی اکنون ۳۰ روز فرصت دارد تا کابینه خود را تشکیل دهد و آن را برای تایید به پارلمان معرفی کند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به توقیف نفتکشهای حامل نفت ایران از سوی آمریکا گفت این اقدام «قانونی کردن دزدی دریایی و سرقت مسلحانه» در آبهای آزاد است.
او افزود آمریکا باید بابت «این رفتار غیرقانونی» که به گفته او اصول حقوق بینالملل و امنیت دریایی را تهدید میکند، پاسخگو باشد.
دادستان آمریکا اعلام کرد نیروهای این کشور با حکم قضایی نفتکشهای حامل حدود ۱.۹ میلیون بشکه نفت ایران را در اقیانوس هند توقیف کردهاند.
شاه بریتانیا، چارلز، و ملکه کامیلا دوشنبه بعدازظهر وارد ایالات متحده شدند.
این سفر چهار روزه پس از تیراندازی در مراسم شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید و در بحبوحه تنش میان این دو متحد نزدیک، اهمیت بیشتری یافته است.
این سفر رسمی دولتی که مهمترین و تأثیرگذارترین سفر در دوران سلطنت چارلز محسوب میشود، همزمان با دویستوپنجاهمین سالگرد اعلام استقلال آمریکا از بریتانیا انجام میشود.
همچنین نخستین سفر یک پادشاه بریتانیا به آمریکا طی دو دهه گذشته است.