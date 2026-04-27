اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، هشدار داد که تجارت با خطوط هوایی ایرانی تحریم‌شده، خطر قرار گرفتن در معرض تحریم‌های ایالات متحده را به همراه دارد.

او گفت دولت‌های خارجی باید تمام اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل کنند که شرکت‌های حوزه قضایی آنها به این هواپیماها خدماتی از جمله ارائه سوخت جت، پذیرایی، هزینه‌های فرود یا تعمیر و نگهداری ارائه نمی‌دهند.

بسنت افزود وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحت قانون خشم اقتصادی حداکثر فشار را بر جمهوری اسلامی اعمال خواهد کرد و در اقدام علیه هر شخص ثالثی که با نهادهای ایرانی تجارت یا این کار را تسهیل کند، تردید نخواهد کرد.