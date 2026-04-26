بنیاد نرگس اعلام کرد مقام‌های قضایی با وجود اعلام رسمی پزشکی قانونی استان زنجان مبنی بر ضرورت تعلیق یک ‌ماهه اجرای حکم نرگس محمدی،‌برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر، برای رسیدگی درمانی، از انتقال او به بیمارستان جلوگیری می‌کنند.

بر اساس گزارش خانواده محمدی، «حتی پزشکان زندان زنجان نیز وضعیت جسمی او را وخیم توصیف کرده‌اند، اما دادستان تهران که او را به‌طور غیرقانونی به زندان زنجان تبعید کرده، تاکنون با اعزامش به بیمارستان موافقت نکرده است.»

این گزارش حاکی از آن است که خانواده محمدی با اشاره به ادامه علایم نگران‌کننده‌، مانند درد شدید قفسه سینه، سرگیجه، سردرد، کاهش وزن غیرعادی، تهوع، تنگی نفس و وخامت عمومی وضعیت جسمی، خواستار انتقال فوری او به مرکز درمانی تخصصی شده‌اند.

به گفته خانواده محمدی که یکشنبه با او ملاقات داشته‌اند، وضعیت این زندانی سیاسی به مرحله «مرگ و زندگی» رسیده است.

آنان تاکید کردند ادامه ممانعت از درمان تخصصی، جان این زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح را با خطری جدی روبه‌رو می‌کند و خواستار اعزام فوری و بدون قید و شرط او به بیمارستان هستند.