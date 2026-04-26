رییس‌جمهوری آمریکا در واکنش به تیراندازی در ضیافت شام خبرنگاران کاخ سفید گفت هنوز مشخص نیست این حادثه ارتباطی با جنگ ایران داشته باشد، اما تحقیقات ادامه دارد.

او در پاسخ به این سوال که آیا این حمله می‌تواند به جنگ ایران مرتبط باشد، گفت: «فکر نمی‌کنم، اما هرگز نمی‌شود با قطعیت گفت. ما اطلاعات زیادی به دست خواهیم آورد. بهترین افراد جهان روی این موضوع کار می‌کنند و به‌زودی جزئیات بیشتری مشخص خواهد شد.»

ترامپ همچنین تاکید کرد: «این حادثه مانع پیروزی من در جنگ با ایران نخواهد شد» و افزود چنین اتفاقی نمی‌تواند تمرکز او را از این موضوع منحرف کند.

هشدار درباره برنامه هسته‌ای ایران

رییس‌جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران گفت: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم - به‌عنوان مثال - [حکومت] ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، همه چیز در مقایسه با آن بی‌اهمیت خواهد بود.»

او تاکید کرد: «اگر آن‌ها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند، از آن استفاده خواهند کرد، بدون هیچ تردیدی.» ترامپ افزود این موضوع را امروز نیز در گفت‌وگو با مارکو روبیو مطرح کرده و تاکید کرد جلوگیری از چنین سناریویی یک ضرورت است.

جزئیات حمله و واکنش امنیتی

ترامپ اعلام کرد مهاجم مسلحی که قصد عبور از ایست بازرسی امنیتی را داشت، به‌سرعت توسط نیروهای سرویس مخفی و پلیس مهار شد.

او گفت: «این اتفاق بسیار غیرمنتظره بود، اما سرویس مخفی و نیروهای انتظامی به شکل فوق‌العاده‌ای عمل کردند.»

به گفته ترامپ، مهاجم که «با چندین سلاح» اقدام به حمله کرده بود، به سرعت از پا درآمد و تصاویر این حادثه نیز برای شفافیت منتشر شده است.

او همچنین از زخمی شدن یکی از مأموران خبر داد و گفت: «یک افسر از فاصله نزدیک هدف گلوله قرار گرفت، اما به لطف جلیقه ضدگلوله نجات پیدا کرد» و اکنون «حالش خوب و روحیه‌اش بالاست.»

«هدف حمله، قانون اساسی بود»

ترامپ هدف این حمله را فراتر از یک اقدام فردی دانست و گفت: «این فرد به قانون اساسی ما حمله کرد.»

او در ادامه با اشاره به فضای مراسم افزود: «این رویداد قرار بود درباره آزادی بیان باشد و اعضای هر دو حزب را گرد هم بیاورد و به نوعی هم همین اتفاق افتاد، چون همه برای لحظاتی متحد شدند.»

درخواست برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش از شهروندان آمریکایی خواست اختلافات سیاسی را بدون خشونت حل کنند و گفت: «از همه آمریکایی‌ها می‌خواهم اختلافات خود را به‌صورت مسالمت‌آمیز حل کنند.»

او همچنین از عملکرد نیروهای امنیتی و پلیس واشینگتن قدردانی کرد و گفت: «همه باید قدردان شجاعت نیروهای انتظامی باشند. آن‌ها دقیقاً همان‌طور که باید عمل کردند.»

ادامه تحقیقات و برگزاری دوباره مراسم

به گفته رییس‌جمهوری آمریکا، مهاجم بازداشت شده و تحقیقات درباره انگیزه‌های او ادامه دارد. ترامپ اعلام کرد این مراسم ظرف ۳۰ روز آینده دوباره برگزار خواهد شد و افزود: «ما این رویداد را بزرگ‌تر و بهتر برگزار می‌کنیم.»

اشاره به الگوی سوءقصد علیه چهره‌های تاثیرگذار

ترامپ در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به تجربه‌های تاریخی گفت افرادی که بیشترین تاثیر را دارند، بیشتر هدف حملات قرار می‌گیرند. او با اشاره به چهره‌هایی مانند آبراهام لینکلن افزود این الگو در تاریخ بارها تکرار شده است.

او گفت: «کسانی که بیشترین تاثیر را دارند، همان‌هایی هستند که هدف قرار می‌گیرند» و تاکید کرد تغییراتی که در آمریکا ایجاد شده، با مخالفت برخی همراه بوده است.

اشاره به وضعیت اقتصادی

ترامپ همچنین با اشاره به شاخص‌های اقتصادی گفت: «ما از مرز ۵۰ هزار در داوجونز عبور کرده‌ایم و شاخص S&P هم از ۷ هزار گذشته است. می‌گفتند رسیدن به این سطح ممکن نیست.»

