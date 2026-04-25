مسعود پزشکیان گفت: «دشمنان زیرساخت‌های ما را می‌زنند و ما در محاصره قرار می‌دهند تا مردم ناراضی شوند و رضایت فعلی به نارضایتی تبدیل شود.» او ادامه داد «نباید مردم اجازه بدهند زمینه نارضایتی بوجود بیاید.»

پزشکیان گفت: «ما فعلا نیازی به فداکاری مردم نداریم ولی نیاز به کنترل مصرف داریم.» او پرسید: «چه اشکالی دارد اگر در خانه به جای ۱۰ چراغ، ۲ چراغ روشن شود؟»

پیش از جنگ ۱۲ روزه، در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، جیره‌بندی برق در کشور آغاز شد. علت جیره‌بندی عدم سرمایه‌گذاری برای تعمیرات اساسی شبکه برق کشور است. در تابستان سال ۱۴۰۴، جیره‌بندی برق به او خود رسید و مانند دوران جنگ ۸ ساله در دهه ۶۰، دولت جدول خاموشی منتشر می‌کرد.

هیچ‌نیروگاهی چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در جنگ دوم، هدف قرار نگرفته است.