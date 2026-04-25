امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، شنبه بار دیگر تاکید کرد که این کشور بر تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز متمرکز است.

این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که رییس شرکت توتال‌انرژی هشدار داد اگر جنگ ایران برای ماه‌ها ادامه یابد، کمبود جهانی انرژی رخ خواهد داد.

100 %

مکرون که در یک کنفرانس خبری در آتن در کنار نخست‌وزیر یونان، کیریاکوس میتسوتاکیس، سخن می‌گفت، اظهار داشت که وحشت ناشی از عدم قطعیت ژئوپلیتیکی خود می‌تواند به کمبودها منجر شود.

مکرون گفت: «هدف ما دستیابی به بازگشایی کامل در روزها و هفته‌های آینده است، مطابق با قوانین بین‌المللی، و تضمین آزادی کشتیرانی بدون عوارض در تنگه هرمز. سپس اوضاع می‌تواند به‌تدریج به حالت عادی بازگردد».

مدیرعامل توتال‌انرژی، پاتریک پویانه، روز جمعه بر بازگشایی این تنگه تاکید کرد؛ مسیری که به‌طور معمول حدود یک‌پنجم از عرضه نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند.

رفت‌وآمد در این تنگه، که مسیر حمل‌ونقل کلیدی برای کالاهایی از جمله کودهای شیمیایی و داروها نیز به شمار می‌رود، به دلیل جنگ ایالات متحده و اسرائیل با ایران مختل شده است؛ به‌طوری که ایران کشتی‌های کانتینری را توقیف کرده و ایالات متحده نیز محاصره‌ای علیه بنادر ایران برقرار کرده است.

پویانه در کنفرانس سیاست جهانی در شانتئی، در حومه پاریس، گفت: «اگر این وضعیت دو یا سه ماه دیگر ادامه پیدا کند، ما وارد جهانی از کمبود انرژی خواهیم شد، چیزی که کشورهای آسیایی پیش‌تر آن را تجربه کرده‌اند.»

او افزود: «نمی‌توان ۲۰ درصد از نفت و گاز جهان را بدون دسترسی رها کرد، بدون اینکه پیامدهای بزرگی به دنبال داشته باشد.»

بیش از دوازده کشور اعلام کرده‌اند که آماده‌اند در یک مأموریت بین‌المللی به رهبری فرانسه و بریتانیا برای حفاظت از کشتیرانی در این تنگه، در صورت فراهم شدن شرایط، مشارکت کنند؛ این در حالی است که رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، گفته است به کمک متحدان نیازی ندارد.

مکرون روز شنبه گفت: «همه ما در یک قایق هستیم، و اگر اجازه بدهید بگویم، این قایقی نیست که خودمان انتخاب کرده باشیم. ما قربانی ژئوپلیتیک هستیم و قربانی این جنگی هستیم که چند ماه پیش آغاز شد.»