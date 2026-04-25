العربیه به نقل از منبع آگاه: عراقچی گفته حامل پیام مستقیم رهبر جمهوری اسلامی است
العربیه به نقل از یک «مقام دیپلماتیک ایرانی» نوشت که جمهوری اسلامی در مذاکراتی که آمریکا خطوط قرمز تعیین کند، حاضر نخواهد شد. بر اساس این گزارش عباس عراقچی، وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی در جریان سفر به اسلامآباد، گفته حامل پیام مستقیم و مشخص از سوی رهبری جمهوری اسلامی است.
هیچ تصویر و صدایی از مجتبی، فرزند علی خامنهای از سمان اعلام انتصاب بهعنوان رهبر جمهوری اسلامی منتشر نشده است.
بنا بر گزارش العربیه، گفتوگوها میان طرف پاکستانی و عراقچی ادامه دارد و هنوز تصمیم نهایی درباره دیدار مستقیم با هیات آمریکایی اتخاذ نشده است.
همزمان الحدث به نقل از یک مقام پاکستانی نوشت عراقچی در سفر خود به اسلامآباد، وجود اختلافات بین رهبران جمهوری اسلامی را تکذیب کرده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در یادداشتی با اشاره با افزایش تعداد ناوهای آمریکایی در منطقه و گزارش رسانههای اسرائیلی از تقویت نظامی اسرائیل در دوره آتشبس، با طرح حمله پیشدستانه از سوی جمهوری اسلامی نوشت: «چرا همواره باید منتظر ضربهای از سوی دشمن باشیم؟»
فارس نوشت: «تداوم آتشبس در این شرایط، توقفی تاکتیکی برای «خرید زمان» و تلاش برای ایجاد یک غافلگیری نظامی دیگر است. تحولات میدانی نشان میدهند که چگونه آمریکا در روزهای پس از برقراری آتشبس شروع به تقویت نیروهای نظامی خود پیرامون ایران کرده است.»
در بخشی دیگر از این یادداشت آمده: «تداوم آتشبس چه دوران گذر برای یک جنگ دیگر باشد یا فراهم کردن فرصت لازم برای فتنه انگیزی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور، شواهد نشان میدهد که دشمن حدالمقدور در شرایط کنونی آماده امتیاز دهی نیست و تمدید آتشبس را برای خرید زمان نیاز دارد.»
خبرگزاری وابسته به سپاه نوشت: «همزمان با ورود ناوهواپیمابر جورج اچ. دبلیو بوش به حوزه منطقهای سنتکام در دریای عرب که گفته میشود حضور نظامی آمریکا در منطقه را به سطح بیسابقهای رسانده است، شبکه ۱۲ اسرائیل از تقویت نظامی اسرائیل توسط آمریکا گزارش میدهد.»
وبسایت نتبلاکس، نهاد ناظر بر اختلالهای اینترنتی در جهان، شنبه پنجم اردیبهشت گزارش داد هشت هفته از زمان آغاز قطع اینترنت در ایران گذشته است. اختلالی که اکنون در پنجاهوهفتمین روز و پس از ۱۳۴۴ ساعت، همچنان ادامه دارد.
بنا بر این گزارش، قطع اینترنت که به دستور حکومت اعمال شده، ارتباط شهروندان را مختل کرده، خانوادهها را از یکدیگر جدا کرده و همزمان آسیبهای اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته است.
همزمان، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، درباره اعطای اینترنت بدون فیلتر به حامیان جمهوری اسلامی، به سایت دیدهبان ایران گفت: «جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که فعلا روایت خودش را بیان بکند. در ضمن به عدهای اینترنت بدهد که آن عده در خارج از کشور برایش فعالیت بکنند.»
اردستانی گفت: «اینترنت را برای عدهای مانند خبرنگاران، دانشگاهیها، نمایندههای مجلس و هنرمندانی که در طی زندگی با جمهوری اسلامی همراه بودند باز گذاشتند تا بتوانند برای خارجیها محتوا تولید کنند.»
این در حالی است که شهروندان عادی در ایران به منظور اتصال به اینترنت ناچارند با هزینههای بسیار بالا از راههایی نظیر خرید کانفیگ برای اتصال به اینترنت استفاده کنند. راههایی که جمهوری اسلامی آنها را جرمانگاری کرده است.
معدود کسانی که توانستهاند به اینترنت متصل شوند، در پیامهایی علت قطع اینترنت را ترس حکومت از روشن شدن خواسته عموم مردم دانستند.
در همین رابطه، شهروندی در پیام خود به ایراناینترنشنال گفت: «جمهوری اسلامی اینترنت را باز کند تا ببیند ۹۹ درصد مردم برای نابودی حکومت لحظهشماری میکنند.»
یکی از مخاطبان نیز با ارسال پیامی از سیاست جمهوری اسلامی در تداوم قطع اینترنت و همچنین ارائه اینترنت طبقاتی انتقاد کرد.
او نوشت: «اینترنت حق آن خانمی است که قلاببافی میکرد و دستبافتهایش را آنلاین میفروخت. حق آن فروشندهای است که نمیتوانست یک مغازه کوچک اجاره کند و محصولش را آنلاین میفروخت. حق آن مادر پیری که بچهاش را تصویری میدید تا از بیکسی دق نکند. اینترنت حق همه ماست.»
جمعه چهارم اردیبهشت و همزمان با پنجاهوششمین روز قطع اینترنت بینالمللی در ایران، علیرضا سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، تداوم محدودیتها در دسترسی به اینترنت بینالمللی را «تصمیمی صرفا امنیتی» دانست.
او تاکید کرد تصمیم به قطع اینترنت، فراتر از مواضع اعلامی مسعود پزشکیان و وزیر ارتباطات اتخاذ شده است.
سلیمی در پاسخ به پرسشی درباره قطع اینترنت در کشور گفت: «در میانه جنگ نباید حرف سیاسی زد.»
خاموشی فعلی اینترنت که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ و ساعاتی پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی با محدود شدن شدید دسترسی سراسری به اینترنت جهانی شروع شد، اکنون به یکی از طولانیترین دورههای خاموشی اینترنت در مقیاس ملی و جهانی تبدیل شده است.
ادامه این قطع طولانیمدت، بهویژه پس از اعلام آتشبس موقت، موجی از مطالبات عمومی و نگرانیهای اقتصادی را به همراه داشته است.
این در حالی است که ایران پیشتر و در دیماه ۱۴۰۴، همزمان با اعتراضات سراسری، دورهای دیگر از اختلال و قطع ارتباطات را تجربه کرده بود.
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت مسعود پزشکیان، پیشتر گفته بود هر روز قطع اینترنت حدود پنج هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضربه میزند.
فارس، خبرگزاری سپاه پاسداران در مطلبی با عنوان «تداوم آتشبس؛ توقف تاکتیکی دشمن برای خرید زمان» نوشت علت اعلام آتشبس از سوی آمریکا و مذاکرات، خرید زمان برای تجدید قوای اسرائیل و آمریکا بوده است.
این خبرگزاری با استناد به نیویورک تایمز نوشت دونالد ترامپ «ماری» است که حتی به متحدان اروپایی خود هم رحم نکرده است و رهبران تهران نگرانند که بار دیگر توسط او گزیده شوند.
این مقاله در ادامه به افزایش نیروهای آمریکایی در منطقه پس از آتشبس اشاره کرده و با ارجاع به کانال ۱۲ اسرائیل نوشته است «دهها هواپیمای باری آمریکا با محمولههای مهمات جنگی در فرودگاه بن گوریون فرود آمدند. آمریکا با در نظر داشتن احتمال ازسرگیری جنگ، پل هوایی برای پر کردن مخازن سلاح و مهمات اسرائیل برقرار کرد.»
بر اساس این مقاله هدف تمدید آتشبس دو هفتهای توسط ترامپ آماده سازی شرایط برای یک حمله غافلگیرانه دیگر است.
این مقاله توصیه کرده است جمهوری اسلامی نباید در تله آتشبس و مذاکرات گرفتار شود و باید دست به حمله پیشدستانه بزند؛ پیش از آنکه آمریکا و اسرائیل پس از تجدید قوا، دوباره حمله کنند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی نیز پیشتر گفته بود کسانی حق استفاده از اینترنت را دارند که روایت مورد تایید حکومت را منتشر کردند.
تنها تعداد معدودی از کاربران مورد تایید جمهوری اسلامی در شبکههای مجازی حضور دارند و روایتهای ضد جنگ را منتشر میکنند.