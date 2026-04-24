رییس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا: دشمنی با اسرائیل یک اصل قرآنی و غیرقابل تغییر است
علی شیرازی، رییس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، گفت: «دشمنی با اسرائیل یک اصل قرآنی و غیرقابل تغییر است. ترامپ باید از ملت ایران عذرخواهی کند و در برابر جهانیان بگوید که در به شهادت رساندن رهبر ما خطا کرده است.»
شیرازی افزود: «اگر کوچکترین خطایی از دشمن سر بزند، پاسخ کوبندهای خواهد گرفت.»
او ادامه داد: «ما عاشق شهادت هستیم و در این میدان عقب نخواهیم نشست. مردم در خیابانها حضور دارند و تا زمانی که کار دشمن تمام شود، در صحنه خواهند ماند.»