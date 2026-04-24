بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، امیرمحمد ۱۸ دی‌ در اعتراضات ناپدید شد. خانواده‌اش به بیمارستان‌ها، سردخانه‌ها و پزشکی قانونی مراجعه کردند، اما هیچ اثری از او نیافتنند.

پس از دو روز و در ۲۰ دی، تلفن همراهش روشن شد و ماموران حکومتی از این طریق به خانواده اعلام کردند که امیرمحمد زنده است.

خانواده پس از این خبر، پیگیری‌های بیشتری در دادگستری انجام دادند و آنجا نیز به آنها اطمینان داده شد که پسرشان زنده است و حتی برایش حکم صادر شده است.

امیرمحمد دانش‌آموز مقطع هشتم بود و خانواده تلاش کرد از طریق آموزش و پرورش نیز این موضوع را پیگیری کند، اما در آنجا نیز با پاسخ‌هایی مبهم و با برچسب «پرونده محرمانه» روبه‌رو شد.

این بلاتکلیفی و بی‌خبری تا ۶۰ روز ادامه داشت؛ تا اینکه در نهایت پزشکی قانونی با خانواده تماس گرفت و اعلام کرد پیکر امیرمحمد شناسایی شده است.

پیکر این نوجوان با کد «ناشناس ۱۱۷۵۴» به خانواده تحویل داده شد.

خانواده امیرمحمد هنگام تحویل پیکر متوجه آثار «تیر خلاص» و شلیک گلوله به شقیقه او شدند.

علاوه بر این، کبودی‌های گسترده‌ای نیز در پهلو و قفسه سینه این نوجوان دیده می‌شد که فرضیه بازداشت و سپس کشتن او در بازداشتگاه را برای خانواده تقویت کرد.

در جریان انقلاب ملی ایرانیان گزارش‌های متعددی از سوی شاهدان عینی درباره خودداری ماموران از انتقال مجروحان به بیمارستان‌ و همچنین شلیک هدفمند به سر و صورت معترضان زخمی در مراکز درمانی منتشر شده بود.

ویدیوهایی که از محل جمع‌آوری پیکرها در شهرهای مختلف منتشر شده بود نیز نشان می‌داد روی بدن برخی از کشته‌شدگان، وسایل درمانی بیمارستانی وجود داشته؛ در حالی که جای تیر خلاص روی پیشانی آنها مشخص بود.

اواخر بهمن، جواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا، شلیک تیر خلاص به معترضان در جریان انقلاب ملی را تایید کرد اما گفت «تروریست‌ها و افراد مسلح» این کار را انجام داده‌اند.

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال اوایل بهمن سال گذشته در بیانیه‌ای با استناد به مدارک و روایت‌های تازه اعلام کرده بود بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در سرکوب هدفمند دی ماه به دستور علی خامنه‌ای، دیکتاتور تهران، کشته‌ شده‌اند.