بنبست مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا بازارها را متزلزل کرد
به گزارش رویترز، توقف مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی و تداوم تنشها در خاورمیانه، بازارهای جهانی را در وضعیت ناپایدار قرار داده است؛ بهطوری که بورسهای آسیایی عملکردی نوسانی داشتند و قیمت نفت با ادامه اختلال در تنگه هرمز افزایش یافت.
قیمت نفت برنت با رشد بیش از یک درصدی به بالای ۱۰۶ دلار در هر بشکه رسید و تحلیلگران میگویند نااطمینانی درباره آینده درگیریها و مسیرهای انرژی، عامل اصلی فشار بر بازارهاست. در همین حال، دلار آمریکا بهعنوان دارایی امن تقویت شده و ین ژاپن به آستانه حساس ۱۶۰ در برابر دلار نزدیک شده است؛ سطحی که میتواند موجب مداخله دولت ژاپن در بازار ارز شود.
به نوشته رویترز، کارشناسان معتقدند با تداوم بنبست دیپلماتیک و شکننده بودن آتشبسها، نوسانات بازار و قیمت انرژی در کوتاهمدت ادامه خواهد داشت.