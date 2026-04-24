روسیه و امارات خواستار ازسرگیری مذاکرات برای دستیابی به توافق در خاورمیانه شدند
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد سرگئی لاوروف، وزیر خارجه این کشور، و همتای اماراتیاش، عبدالله بن زاید، خواستار ازسرگیری مذاکرات برای دستیابی به یک توافق سریع و پایدار درباره بحران خاورمیانه شدند.
در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده که این دو وزیر در یک تماس تلفنی «دیدگاه مشترک خود را درباره ضرورت ازسرگیری مذاکرات برای دستیابی سریع به توافقهایی جهت حلوفصل بلندمدت و پایدار بحران، با در نظر گرفتن منافع مشروع همه کشورهای منطقه، ابراز کردند».